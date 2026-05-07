Receta de galletas saladas sin harina, ricas en sabor y aptas para celíacos

Resumen para apurados
- El creador @matycocinaok difundió en redes una receta de galletas saladas sin harina para celíacos, destacada por ser económica y rápida de preparar en casa en solo 15 minutos.
- La preparación utiliza polenta, almidón de maíz y queso, horneándose a 180°C. Surge como una opción nutritiva frente a snacks industriales, permitiendo conservarse durante semanas.
- Esta tendencia refuerza el auge de recetas saludables y accesibles en plataformas digitales, facilitando la inclusión alimentaria de personas celíacas mediante insumos básicos.
Una preparación extremadamente simple para elaborar galletas saladas sin harina capturó la atención en redes sociales por reunir cualidades clave: son económicas, nutritivas y de alto rendimiento. Se trata de un método diseñado para resolverse en apenas 15 minutos, ofreciendo una alternativa saludable que se mantiene en perfectas condiciones durante semanas si se almacena correctamente.
A través de su perfil, el creador de contenido @matycocinaok compartió este paso a paso que destaca por su practicidad. La versatilidad de estas galletas no solo reside en su sabor, sino también en su capacidad de conservación; al ser guardadas en recipientes herméticos o frascos de vidrio, preservan su textura crocante y sus propiedades intactas, convirtiéndose en el aliado ideal para tener siempre un snack listo en la despensa.
- 100 g de polenta instantánea
- 100 g de almidón de maíz
- 1/2 cucharada de sal fina
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 2 huevos
- 50 g de queso rallado
- 25 cc de aceite de girasol
Ajuste de la consistencia
Si la masa queda demasiado seca, se puede hidratar con apenas un poco de agua; si está muy húmeda, se agrega un toque extra de polenta. El punto justo se alcanza cuando la preparación es fácil de manipular y no se queda pegada en los dedos.
Estirado y corte
Una vez lista, se coloca la masa sobre la mesada y se estira con un palo de amasar hasta lograr un espesor de medio centímetro. Para darles forma, podés usar un cortante circular o una copita. Los recortes sobrantes se pueden volver a unir con unas gotas de agua para aprovechar toda la masa.
Horneado y conservación
Las galletas se distribuyen en una placa (no hace falta enmantecar) y se cocinan en horno a 180°C durante 10 minutos. Una vez listas, es vital dejarlas enfriar por completo antes de guardarlas en un frasco hermético. Si se mantienen en un lugar fresco y seco, conservarán su sabor y crocante durante varias semanas.