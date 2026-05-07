Abdomen de acero en siete minutos: el ejercicio clave para transformar tu cuerpo cada día

La estructura del entrenamiento alterna periodos de actividad de 40 segundos con descansos de 20 segundos, lo cual permite mantener una frecuencia cardíaca elevada durante toda la sesión. Esta dinámica no solo mejora la resistencia, sino que convierte al circuito en una herramienta versátil. El método sirve tanto para una práctica autónoma como para un cierre efectivo tras realizar otras actividades físicas como pilates o levantamiento de pesas.