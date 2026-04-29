Cinco cosas que tenés que hacer para reducir la grasa en la zona baja del abdomen, según la ciencia

Puede que una búsqueda de dietas nos lleve a una investigación incesante cuando se trata de bajar la grasa abdominal y lograr sentirse mejor con el propio cuerpo. Y es que existen múltiples regímenes alimenticios que prometen reducir el exceso en poco tiempo a base de estrategias insostenibles y en muchos casos prohibitivas. Sin embargo existen estrategias respaldadas por la ciencia que resultan beneficiosas para la zona abdominal y no requieren de grandes esfuerzos.