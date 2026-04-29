Cinco cosas que tenés que hacer para reducir la grasa en la zona baja del abdomen, según la ciencia

Resumen para apurados
- Investigaciones científicas proponen cinco pilares para reducir la grasa abdominal, como dormir siete horas y comer pescado, para prevenir diabetes y afecciones cardíacas.
- La grasa visceral rodea órganos internos y es más peligrosa que la subcutánea. El método prioriza hábitos sostenibles como el uso de probióticos y té verde sobre dietas prohibitivas.
- Adoptar estos hábitos mejora la salud metabólica y previene enfermedades crónicas. La clave del éxito reside en la regularidad y en un enfoque integral avalado por la ciencia médica.
Puede que una búsqueda de dietas nos lleve a una investigación incesante cuando se trata de bajar la grasa abdominal y lograr sentirse mejor con el propio cuerpo. Y es que existen múltiples regímenes alimenticios que prometen reducir el exceso en poco tiempo a base de estrategias insostenibles y en muchos casos prohibitivas. Sin embargo existen estrategias respaldadas por la ciencia que resultan beneficiosas para la zona abdominal y no requieren de grandes esfuerzos.
El exceso de grasa abdominal puede afectar negativamente a la salud y contribuir a diversas afecciones crónicas. Un compendio del medio especializado Health de estudios científicos advirtió sobre un tipo específico de grasa abdominal: la grasa visceral. A diferencia de la grasa que se encuentra debajo de la piel, esta se aloja en lo profundo de la cavidad abdominal y rodea los órganos internos, aumentando el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.
Las estrategias para combatir la grasa abdominal
Para combatirla de forma efectiva, la ciencia propone estos cinco pilares fundamentales:
1. Priorizar el descanso reparador
Dormir bien no es solo un lujo, es una necesidad biológica para el control del peso. Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., la falta de sueño está directamente vinculada a un mayor riesgo de obesidad y al aumento de grasa abdominal.
Una investigación de 16 años realizada con más de 68.000 mujeres demostró que aquellas que dormían menos de 5 horas por noche tenían una probabilidad significativamente mayor de ganar peso en comparación con quienes descansaban 7 horas o más. Los expertos recomiendan un mínimo de 7 horas de sueño de calidad para mantener el metabolismo regulado.
2. Comer pescado todas las semanas
Incorporar pescados grasos a la dieta semanal es una de las estrategias más sólidas. Estos alimentos son ricos en proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, que protegen contra enfermedades crónicas.
Diversos estudios en adultos y niños con enfermedad del hígado graso han revelado que los suplementos de omega-3 pueden reducir significativamente la grasa hepática y abdominal. La recomendación es consumir de 2 a 3 porciones por semana de variedades como salmón, arenque, sardinas o caballa.
3. Tener cuidado con los jugos de frutas
Aunque los jugos aportan vitaminas, suelen contener la misma cantidad de azúcar que una gaseosa. Por ejemplo, un vaso de jugo de manzana sin endulzar puede tener hasta 24 gramos de azúcar.
La ciencia sugiere que el consumo excesivo de estas bebidas contribuye al aumento de peso debido a su alta densidad calórica. Para reducir la cintura, es preferible optar por el consumo de la fruta entera o elegir bebidas con bajo contenido de azúcar como agua mineral con rodajas de limón o té helado sin endulzar.
4. Fortalecer la microbiota con probióticos
Las bacterias que habitan en nuestro intestino juegan un papel crucial en la regulación del peso. La investigación científica ha identificado que ciertas cepas de la familia Lactobacillus, como el Lactobacillus gasseri, pueden ayudar específicamente a reducir la grasa abdominal.
Tener un equilibrio bacteriano adecuado no solo mejora la salud digestiva, sino que también optimiza el sistema inmunitario y facilita la pérdida de peso, siempre bajo supervisión profesional para elegir el suplemento o alimento adecuado.
5. Aprovechar los beneficios del té verde
Esta bebida se destaca por contener cafeína y un antioxidante clave: el galato de epigalocatequina (EGCG), que ayuda a acelerar el metabolismo.
Diversas revisiones científicas han concluido que el consumo regular de té verde es beneficioso para reducir tanto el peso corporal como la circunferencia de la cintura. El efecto se potencia notablemente cuando se combina con la práctica regular de ejercicio físico, convirtiéndolo en un aliado natural para quienes buscan mejorar su composición corporal.