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Gran Hermano: qué dijo la familia de Daniela De Lucía sobre su estado de salud

La coach atravesó algunos días con molestias digestivas y dolores abdominales leves dentro de la casa. Le tuvieron que hacer estudios específicos.

Gran Hermano: Daniela De Lucía tuvo problemas de salud en los últimos días Gran Hermano: Daniela De Lucía tuvo problemas de salud en los últimos días
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Daniela De Lucía, de Gran Hermano, emitió un comunicado para aclarar su estado de salud ante rumores de una renuncia por problemas digestivos y dolores abdominales.
  • La participante presentó molestias que motivaron estudios médicos, cuyos resultados fueron normales. Ante la preocupación en redes, sus allegados confirmaron que seguirá en la casa.
  • Este descargo oficial busca frenar la viralización de noticias falsas y llevar tranquilidad a los seguidores, asegurando que la continuidad de la coach en el reality no corre peligro.
Resumen generado con IA

La salud de Daniela De Lucía generó preocupación entre los seguidores de Gran Hermano en las últimas horas, luego de que comenzaran a circular rumores sobre una posible salida de la participante por cuestiones médicas.

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Frente a las especulaciones, la familia de Daniela decidió publicar un comunicado oficial para aclarar la situación y llevar tranquilidad a quienes siguen el reality. Según detalló el entorno de la participante, la coach atravesó algunos días con molestias digestivas y dolores abdominales leves dentro de la casa.

Qué le pasó a Daniela De Lucía en Gran Hermano

El comunicado explicó que, debido a esos síntomas, la jugadora modificó temporalmente su alimentación y comenzó a consumir comidas más livianas para evitar complicaciones.

Además, la familia confirmó que la producción le realizó distintos estudios médicos para evaluar su estado de salud y remarcaron que los resultados fueron normales. De esta manera, buscaron desmentir las versiones que hablaban de un cuadro grave o de una posible salida inmediata del programa.

El comunicado de la familia de Daniela De Lucía

El mensaje fue difundido por el equipo que maneja las redes sociales de Daniela y rápidamente se viralizó entre los fanáticos del reality.

En el texto, sus familiares reconocieron la preocupación que se generó en redes sociales y aseguraron que la participante se encuentra estable y con fuerzas para continuar en competencia.

También destacaron que Daniela sigue adelante dentro de la casa y que, hasta el momento, no existe una decisión oficial relacionada con abandonar el programa por cuestiones de salud.

La situación había tomado repercusión luego de distintos comentarios televisivos que señalaban una presunta pérdida de peso y posibles problemas intestinales de la participante. Sin embargo, el comunicado intentó poner fin a esas versiones y transmitir tranquilidad sobre su evolución.

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