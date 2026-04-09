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Perdió dos dientes: se viralizaron imágenes de la fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

La actriz se resbaló en la cocina de la casa y se golpeó la cara contra el piso. No volverá al reality pero se encuentra fuera de peligro.

La fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano La fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Andrea del Boca abandonó Gran Hermano Generación Dorada tras sufrir una fuerte caída en la cocina de la casa este miércoles, donde perdió dos piezas dentales.
  • El accidente ocurrió cuando la participante resbaló e impactó su rostro contra el suelo y un mueble. Tras recibir asistencia médica, se decidió su salida para priorizar su salud.
  • La salida de una figura central impacta en la dinámica del reality y la placa de nominados. Santiago del Moro confirmó que la actriz está fuera de peligro y ya en su hogar.
Resumen generado con IA

La emisión de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de las imágenes de la fuerte caída que sufrió Andrea del Boca dentro de la casa. El episodio, que ocurrió en la cocina y fue captado por las cámaras, incluyó momentos de angustia y asistencia inmediata por parte de sus compañeros.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa cómo la actriz pierde el equilibrio y cae de frente de boca contra el piso sin poder amortiguar el impacto. Como consecuencia del golpe, perdió dos dientes y derivó en una serie de evaluaciones que finalmente determinaron que lo mejor era que abandonara el reality para priorizar su salud. 

Gran Hermano: ¿cómo quedó la placa de nominados y quién reemplazará a Andrea del Boca?

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Al inicio de la emisión de este miércoles 8 de marzo y tras el anuncio del dueño de la casa sobre la suspensión de la compra semanal, Santiago se comunicó con los jugadores para informarles que Andrea no regresará a la competencia.  Poco después, en Gran Hermano, mostraron imágenes inéditas de cómo ocurrió el accidente de la ahora ex participante.

Filtran imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue el momento que terminó con su salida

La fuerte caída de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano sigue generando repercusión tras la difusión de las imágenes del accidente. En el video se puede ver cómo se resbala hacia adelante sin lograr sostenerse con las manos, lo que provoca que su rostro impacte directamente contra el piso. La secuencia continúa con un segundo golpe, cuando su cabeza choca contra la puerta de un mueble, intensificando la gravedad del momento.

Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en GH y se lastimó la boca Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en GH y se lastimó la boca Infobae

Tras la caída, varios de sus compañeros acudieron rápidamente para asistirla. Daniela De Lucía, Manuel Ibero y Yisela “Yipio” Pintos fueron los primeros en acercarse, mientras la actriz permanecía en el suelo, visiblemente afectada y con la boca ensangrentada. En medio del dolor y la angustia, comenzó a llorar y pidió ayuda de forma desesperada.

Las imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano generaron preocupación y se viralizaron en redes sociales. Las imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano generaron preocupación y se viralizaron en redes sociales. Infobae

“Quiero a mi mamá, por favor, llévenme”, expresó entre lágrimas. Luego, preocupada por la lesión, aseguró: “Me saqué el diente”, mientras los participantes intentaban calmarla y le explicaban que se trataba de un golpe en el labio. En ese contexto, también buscaron comunicarse con el Big para dar aviso de lo sucedido y activar la asistencia correspondiente.

A modo de cierre, Santiago aseguró que Andrea se encuentra fuera de peligro y confirmó que ya está oficialmente fuera del reality: “Ella ya está bien, en su casa y fuera de competencia”.

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