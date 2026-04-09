Perdió dos dientes: se viralizaron imágenes de la fuerte caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

Filtran imágenes de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue el momento que terminó con su salida

La fuerte caída de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano sigue generando repercusión tras la difusión de las imágenes del accidente. En el video se puede ver cómo se resbala hacia adelante sin lograr sostenerse con las manos, lo que provoca que su rostro impacte directamente contra el piso. La secuencia continúa con un segundo golpe, cuando su cabeza choca contra la puerta de un mueble, intensificando la gravedad del momento.