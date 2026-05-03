Hot Sale 2026: menos de dos semanas para el mega evento de ventas online

Resumen para apurados
- La CACE organizará el Hot Sale 2026 en Argentina del 11 al 13 de mayo, con más de 800 empresas ofreciendo descuentos online para impulsar el consumo y el comercio electrónico.
- El evento sigue al éxito de 2025, cuando la facturación creció un 63%. Incluirá secciones de MegaOfertas y la Hot Week, abarcando rubros desde tecnología hasta viajes y servicios.
- Con herramientas como 'Top Estrella' para comparar precios, se busca optimizar la experiencia del usuario y superar los récords previos de ventas en un mercado digital en expansión.
Según datos revelados por el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina, el eCommerce creció un 55% en facturación en 2025 respecto a la de 2024. La edición 2025 del Hot Salelogró una facturación de $556.765 millones, un 63% más que la edición anterior. En tres días, las ventas superaron todos los indicadores y este año hay gran expectativa por la nueva edición.
El Hot Sale es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que hace más de 10 años organiza el evento de compras online con participación de cientos de marcas. Este año hay más de 800 empresas suscriptas que ofrecerán productos y servicios a precios convenientes para que los interesados puedan aprovechar los descuentos y promociones.
Cuándo es el Hot Sale 2026
Según informó la CACE, esta nueva edición del Hot Sale será el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo. Aunque son solo tres los días declarados inicialmente, gran parte de los comercios adheridos extienden sus ofertas por algunos días más, dando lugar a la Hot Week, semana de descuentos.
Este año las categorías que participarán serán Bebés y Niños; Super, Bodegas y Gastronomía; Servicios y Varios; Deportes y Fitness; Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Salud y Belleza; Viajes; Motos y Autos. Se pueden ver todas las promociones ingresando a www.hotsale.com.ar, las empresas socias de CACE que participan del evento ofrecen promociones y descuentos de sus productos y servicios.
Oportunidades del Hot Sale
Como cada año, habrá algunas secciones destacadas en el evento. Una de las más buscadas este año será la de MegaOfertas, donde figuran productos fuera de temporada con grandes rebajas o con precios al 40% off. Habrá más de 15.000 productos diferentes en este apartado y tendrán importantes descuentos.
Además, se repetirán las MegaOfertas Top Estrella que se implementaron el año pasado. Se trata de un apartado donde los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas y no solo los logos de sus marcas, según información de la CACE. De este modo, se podrá comparar las ofertas entre distintas marcas.