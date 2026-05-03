Hot Sale 2026: menos de dos semanas para el mega evento de ventas online

Según datos revelados por el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina, el eCommerce creció un 55% en facturación en 2025 respecto a la de 2024. La edición 2025 del Hot Salelogró una facturación de $556.765 millones, un 63% más que la edición anterior. En tres días, las ventas superaron todos los indicadores y este año hay gran expectativa por la nueva edición.