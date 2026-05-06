Hot Sale 2026: ¿cuáles son los artículos más buscados según Google?

Ante la inminente llegada del Hot Sale, programado del 11 al 13 de mayo, Google realizó un análisis profundo sobre las tendencias que marcarán el ritmo de los consumidores argentinos. En esta edición, los usuarios demuestran un perfil significativamente más racional y precavido al momento de elegir productos. Para lograr este objetivo, la utilización de la Inteligencia Artificial se posiciona como una herramienta fundamental que facilita la búsqueda de información precisa y comparativas detalladas antes de realizar cualquier transacción.