Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026

La revista Elle (medio especializado en moda) realizó una lista de los zapatos que están en el punto más alto de la tendencia, luego de realizar una cobertura del street style de la Semana de la Moda en Milán. Enumeró cuáles fueron los modelos de calzado más vistos y las maneras en que se usaron en la calle, donde la moda cobra tanta importancia como en la pasarela.