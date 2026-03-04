Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026

La revista Elle (medio especializado en moda) realizó una lista de los zapatos que están en el punto más alto de la tendencia, luego de realizar una cobertura del street style de la Semana de la Moda en Milán. Enumeró cuáles fueron los modelos de calzado más vistos y las maneras en que se usaron en la calle, donde la moda cobra tanta importancia como en la pasarela.
En Milán, los looks ya muestran varias de las microtendencias que se esperaban para la temporada primavera-verano de 2026. La temporada de primavera va a estar marcada por los estampados, las texturas, los flecos, el efecto piel y mucho color.
Los siete estilos de zapatos de moda
Bailarinas
Las bailarinas se consolidan como el calzado insignia de esta primavera. Tras protagonizar los estilismos invernales acompañadas de calcetines y medias, ahora recuperan su esencia ligera para combinarse con prendas fluidas. Su versatilidad es inigualable: desde faldas hasta pantalones, este calzado ofrece infinitas variantes que se adaptan a cualquier estilo personal sin sacrificar la comodidad.
Deportivas
Más allá de ser el estándar del confort, las zapatillas han conquistado el terreno de la sofisticación. Esta temporada no solo se reservan para lo casual, sino que se integran con maestría en looks de trajes, faldas y vestidos. Lejos de restar formalidad, las deportivas aportan un aire contemporáneo y una dosis de realidad que eleva cualquier conjunto a la categoría de tendencia urbana.
Botas altas
Aunque son un pilar del invierno, las botas altas extienden su reinado durante la primavera de 2026. Se convierten en el aliado perfecto para jugar con las proporciones, luciéndolas tanto por encima como por debajo del pantalón. Además, resultan el complemento ideal para dar estructura y carácter a vestidos y faldas de corte midi o largo.
Zapatos destalonados
El diseño slingback o destalonado se mantiene como un básico imprescindible. En esta primavera, veremos esta silueta aplicada tanto en bailarinas planas como en zapatos de tacón. Es una apuesta por la elegancia atemporal que logra renovarse cada año, manteniendo su esencia clásica pero aportando un toque de frescura y ligereza a los pies.
Mocasines
El mocasín es el equilibrio perfecto entre la sobriedad tradicional y la vanguardia del street style. Hoy se posiciona como una pieza clave para quienes buscan un estilo pulido pero moderno. La tendencia actual invita a experimentar, combinándolos con calcetines de colores vibrantes para romper la monocromía de faldas y pantalones con un detalle diferenciador.
Sandalias de tiras
Con la llegada del buen tiempo, las sandalias de tiras —protagonistas absolutas en las pasarelas de Milán— comenzarán a invadir las calles. Este año, el foco está en los detalles minimalistas y el uso de colores estratégicos, destacando especialmente los tonos metalizados, plateados y la delicadeza de los colores pastel.
Zuecos
El espíritu bohemio regresa con fuerza de la mano de los zuecos. Si bien son el emblema del estilo boho-chic, esta temporada se diversifican para integrarse en estilismos más clásicos y elegantes. Siguiendo la estela de los últimos desfiles, veremos modelos que fusionan la madera y las tachuelas con diseños destalonados o híbridos tipo sandalia.