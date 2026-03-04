Secciones
SociedadActualidad

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026

En Milán, los looks ya muestran varias de las microtendencias que se esperaban para la temporada primavera-verano de 2026.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle
Por Virginia Daniela Gómez Hace 30 Min

La revista Elle (medio especializado en moda) realizó una lista de los zapatos que están en el punto más alto de la tendencia, luego de realizar una cobertura del street style de la Semana de la Moda en Milán. Enumeró cuáles fueron los modelos de calzado más vistos y las maneras en que se usaron en la calle, donde la moda cobra tanta importancia como en la pasarela.

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

En Milán, los looks ya muestran varias de las microtendencias que se esperaban para la temporada primavera-verano de 2026. La temporada de primavera va a estar marcada por los estampados, las texturas, los flecos, el efecto piel y mucho color.

Los siete estilos de zapatos de moda

Bailarinas

Las bailarinas se consolidan como el calzado insignia de esta primavera. Tras protagonizar los estilismos invernales acompañadas de calcetines y medias, ahora recuperan su esencia ligera para combinarse con prendas fluidas. Su versatilidad es inigualable: desde faldas hasta pantalones, este calzado ofrece infinitas variantes que se adaptan a cualquier estilo personal sin sacrificar la comodidad.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Deportivas

Más allá de ser el estándar del confort, las zapatillas han conquistado el terreno de la sofisticación. Esta temporada no solo se reservan para lo casual, sino que se integran con maestría en looks de trajes, faldas y vestidos. Lejos de restar formalidad, las deportivas aportan un aire contemporáneo y una dosis de realidad que eleva cualquier conjunto a la categoría de tendencia urbana.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Botas altas

Aunque son un pilar del invierno, las botas altas extienden su reinado durante la primavera de 2026. Se convierten en el aliado perfecto para jugar con las proporciones, luciéndolas tanto por encima como por debajo del pantalón. Además, resultan el complemento ideal para dar estructura y carácter a vestidos y faldas de corte midi o largo.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Zapatos destalonados

El diseño slingback o destalonado se mantiene como un básico imprescindible. En esta primavera, veremos esta silueta aplicada tanto en bailarinas planas como en zapatos de tacón. Es una apuesta por la elegancia atemporal que logra renovarse cada año, manteniendo su esencia clásica pero aportando un toque de frescura y ligereza a los pies.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Mocasines

El mocasín es el equilibrio perfecto entre la sobriedad tradicional y la vanguardia del street style. Hoy se posiciona como una pieza clave para quienes buscan un estilo pulido pero moderno. La tendencia actual invita a experimentar, combinándolos con calcetines de colores vibrantes para romper la monocromía de faldas y pantalones con un detalle diferenciador.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Sandalias de tiras

Con la llegada del buen tiempo, las sandalias de tiras —protagonistas absolutas en las pasarelas de Milán— comenzarán a invadir las calles. Este año, el foco está en los detalles minimalistas y el uso de colores estratégicos, destacando especialmente los tonos metalizados, plateados y la delicadeza de los colores pastel.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle

Zuecos

El espíritu bohemio regresa con fuerza de la mano de los zuecos. Si bien son el emblema del estilo boho-chic, esta temporada se diversifican para integrarse en estilismos más clásicos y elegantes. Siguiendo la estela de los últimos desfiles, veremos modelos que fusionan la madera y las tachuelas con diseños destalonados o híbridos tipo sandalia.

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026 revista elle
Temas Moda
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las infaltables chaquetas chocolate que están convirtiéndose en una tendencia para otoño

Las infaltables chaquetas chocolate que están convirtiéndose en una tendencia para otoño

Guía práctica para rescatar ropa: cómo eliminar a las manchas de forma definitiva

Guía práctica para rescatar ropa: cómo eliminar a las manchas de forma definitiva

Sal gruesa en el lavado: el truco casero para blanquear la ropa y las telas del hogar

Sal gruesa en el lavado: el truco casero para blanquear la ropa y las telas del hogar

¿Qué perfume tengo que usar según mi personalidad? Esto dicen los expertos

¿Qué perfume tengo que usar según mi personalidad? Esto dicen los expertos

Ferias, paseos y cine: las actividades del fin de semana en San Miguel de Tucumán

Ferias, paseos y cine: las actividades del fin de semana en San Miguel de Tucumán

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
5

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
6

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Más Noticias
La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Comentarios