El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como "el mejor del mundo"

Fue en 1973. Durante una misión jesuita por la zona de Pituil, una pintoresca comunidad del Departamento de Famatina, La Rioja, donde por ese entonces Jorge Mario Bergoglio se encargaba de recorrer los distintos pagos de la región, se confesó conmovido luego de probar la bebida regional: “Pituil, el mejor pueblo del mundo”, exclamó el luego nombrado Jefe Supremo de la Iglesia Católica. En aquel entonces, como un sencillo misionero, recorrió esta zona y cató un poco de grapa, un aguardiente artesanal producido tradicionalmente en dicho distrito, al norte de la provincia. Es un destilado obtenido de los restos sólidos de la uva (pieles y semillas) tras la vinificación, manteniendo métodos campesinos centenarios y caracterizándose por ser una bebida fuerte de elaboración local.