El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como "el mejor del mundo"

Resumen para apurados
- El Papa Francisco calificó a Pituil, La Rioja, como "el mejor del mundo" tras una misión en 1973, donde quedó cautivado por su paisaje, su fe y la tradicional grappa artesanal.
- Ubicado en Famatina sobre la Ruta 40, el pueblo resguarda tesoros de la Cultura de la Aguada, arquitectura de adobe y tramos del Camino del Inca, Patrimonio de la Humanidad.
- Este aval del Sumo Pontífice impulsa a Pituil como destino turístico estratégico, fortaleciendo la identidad riojana y el valor de sus tradiciones ancestrales ante el mundo.
Un paisaje inmenso de colores rojos envuelve a este paraje en un aire sagrado, antes de que el Papa Francisco lo declarara el “mejor pueblo del mundo”. En Pituil, al igual que en otros rincones de Famatina, las calles silenciosas anuncian la mística de este sitio de estaciones de alto contraste que lo convierten en mundos diferentes en el transcurso del tiempo. Allí donde el Sol pocas veces se esconde, esta pequeña aldea da lugar a la tranquilidad y a ponerse al tanto de la historia viva del Norte argentino.
Fue en 1973. Durante una misión jesuita por la zona de Pituil, una pintoresca comunidad del Departamento de Famatina, La Rioja, donde por ese entonces Jorge Mario Bergoglio se encargaba de recorrer los distintos pagos de la región, se confesó conmovido luego de probar la bebida regional: “Pituil, el mejor pueblo del mundo”, exclamó el luego nombrado Jefe Supremo de la Iglesia Católica. En aquel entonces, como un sencillo misionero, recorrió esta zona y cató un poco de grapa, un aguardiente artesanal producido tradicionalmente en dicho distrito, al norte de la provincia. Es un destilado obtenido de los restos sólidos de la uva (pieles y semillas) tras la vinificación, manteniendo métodos campesinos centenarios y caracterizándose por ser una bebida fuerte de elaboración local.
La visita de Bergoglio y asombro con Pituil
El Sumo Pontífice, encantado con la producción de la zona, le recordó su estancia a los riojanos que lo saludaron durante su papado. Eso quedó grabado en el encuentro del ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, chileciteño, en 2016. Allí, Francisco rememoró su paso por el suelo riojano. Fue “muy positivo compartir con nuestro Papa porque uno se siente como en casa, por la calidez y sencillez. Lo que dijo sobre nuestra provincia, y en particular de Pituil, nos sorprendió gratamente”, contó el funcionario en su momento.
Posteriormente, el gobernador Quintela, en una audiencia oficial al Vaticano, le llevó entre otros regalos una botella de grapa de Pituil, provocando una enfática sonrisa de Francisco. En Famatina, una gigantografía muestra aquel momento con la frase de Bergoglio. Las tres presencias oficiales de Bergoglio fueron citadas en la página de la Diócesis de La Rioja, según explicaron desde el diario El Independiente.
Un viaje al corazón de la Cultura de la Aguada
Pero Pituil es mucho más que el pueblo bendecido por el Papa. Situado a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, este destino se erige como un punto de encuentro entre la herencia indígena y el legado colonial. Uno de sus mayores tesoros es el Museo Arqueológico de Pituil, una institución que resguarda piezas invaluables de la Cultura de la Aguada (600-900 d.C.), fundamental para comprender el período agroalfarero del Noroeste argentino.
Caminar por sus calles es descubrir una arquitectura de adobe y frutales que conviven con símbolos históricos como el Antiguo Molino Harinero y la imponente Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Construida entre 1876 y 1882, esta parroquia de fachada clasicista es el epicentro de la fe popular cada 4 de agosto, cuando el pueblo se vuelca a las calles para honrar a su santo patrono.
Tradición, fe y el Camino del Inca
El espíritu de Pituil se siente en sus celebraciones. La Peregrinación a San Santiago, un recorrido centenario a pie o a caballo desde Antinaco, demuestra la devoción de una comunidad que mantiene vivos sus lazos espirituales. Además, la región está marcada por el Qhapaq Ñan (Camino del Inca), reconocido como Patrimonio de la Humanidad, lo que añade una capa de valor histórico incalculable a sus paisajes áridos.
Para quienes buscan escapar del ritmo vertiginoso de las ciudades, Pituil ofrece un refugio de identidad riojana pura. Entre hileras de vides y el aroma de la grapa recién destilada, el pueblo demuestra por qué aquel misionero jesuita, que luego se convertiría en el líder de la Iglesia Católica, no pudo evitar caer rendido ante su encanto.
- Ubicación: Se encuentra en el norte de La Rioja, en el departamento Famatina.
- Acceso: El ingreso principal se ubica en el kilómetro 3940 de la emblemática Ruta Nacional 40.
- Desde la Capital riojana: Se debe tomar la Ruta Nacional 38, luego la 60 hacia Chilecito y finalmente la mítica 40 hacia el norte. El trayecto es breve y ofrece vistas panorámicas imperdibles de la flora autóctona y las formaciones montañosas.