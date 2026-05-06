La ruta más espectacular del Norte argentino está cerca de Tucumán: un tramo de ensueño a 3800 metros

Historia y leyenda entre las nubes

Ese nombre que hoy se pronuncia con naturalidad encierra una historia de fatigas coloniales. Cuenta la leyenda —y los registros— que en 1622 el Monseñor Cortázar debió pernoctar a mitad de la subida ante el lento y agotador avance de su comitiva hacia Cachi; lo que nació como la "Cuesta de la dormida del Obispo" terminó simplificándose en la denominación actual. Pero la cronología de este zigzagueo de 60 kilómetros es mucho más antigua: fue testigo del desarraigo de los pueblos nativos y del paso de las mulas que, hasta principios del siglo XX, desafiaban el antiguo rumbo "tropero". Hoy, la ruta se presenta ancha y bien conservada, aunque su pavimentación es caprichosamente irregular debido a una falla geológica de tonos amarillentos que atraviesa la montaña. Incluso, al pasar por el paraje La Herradura, el mapa regala un dato curioso para los amantes de la minería: allí fue donde, en 1959, se descubrió uranio en suelo salteño por primera vez.