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El tierno gesto de Colapinto con un nene que viajó desde Buenos Aires hasta Miami para conocerlo

El piloto argentino le firmó una gorra, se sacó fotos y protagonizó una escena que emocionó en redes.

El tierno gesto de Colapinto con un nene que viajó desde Buenos Aires hasta Miami para conocerlo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto saludó en Miami a un niño que viajó desde Buenos Aires para conocerlo; el piloto detuvo su auto para firmarle una gorra y tomarse fotos durante el Gran Premio.
  • Ian, de 11 años, cruzó la calle con una bandera argentina. El piloto frenó para atenderlo y bromear con él, gesto que se viralizó tras su mejor resultado histórico en la Fórmula 1.
  • Este acto refuerza el vínculo emocional con su afición y consolida su imagen pública, factor clave para atraer patrocinadores y asegurar su permanencia en la élite del automovilismo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a protagonizar un momento emotivo durante el Gran Premio de Miami, cuando se detuvo en plena calle para saludar a un nene argentino que había viajado especialmente desde Buenos Aires para conocerlo.

El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí se puede ver cómo Ian, un chico de 11 años, cruzó la avenida con una bandera argentina para intentar acercarse a la camioneta en la que viajaba el piloto de Alpine.

Al advertir la situación, el vehículo frenó y Colapinto bajó la ventanilla para saludar al pequeño fanático, firmarle autógrafos y luego bajarse del auto para tomarse una foto con él, en medio de una escena que emocionó a quienes estaban presentes.

“¡Guarda con los autos!”, le advirtió el piloto entre risas, antes de despedirse. Luego, mientras volvía a subir a la camioneta, cerró el encuentro con otra frase que hizo sonreír al chico: “Disfrutá el finde. ¡Te queda fachera eh!”.

Un gesto que volvió a hacerse viral

El piloto argentino volvió a mostrar su cercanía con los fanáticos en un fin de semana inolvidable en Miami, donde logró el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

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