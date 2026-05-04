Silvia Sansone, la “Dama de las Bochas” que sostiene el legado de Unión Oeste
A los 70 años, la histórica dirigente del Club Unión Oeste sigue activa y será homenajeada con un torneo interfederativo en Tucumán por el 80° aniversario de la institución. Una vida dedicada a las bochas, entre tradición, familia y futuro.
Resumen para apurados
- Silvia Sansone será homenajeada el 9 y 10 de mayo en Tucumán con un torneo interfederativo por los 80 años del Club Unión Oeste, reconociendo su trayectoria como dirigente histórica.
- Expresidenta del club e hija de fundadores, Sansone consolidó su liderazgo en un ámbito masculino. El certamen reunirá a parejas de siete provincias para celebrar el legado familiar.
- El homenaje resalta el rol femenino en las bochas. Sansone impulsa ahora una escuela infantil para captar nuevos talentos y asegurar la renovación generacional de esta disciplina.
En el Club Unión Oeste, el deporte de las bochas no es solo una disciplina: es una forma de vida, un legado familiar y una identidad que atraviesa generaciones. Así lo vive y lo sostiene con profunda convicción Silvia Amalia Sansone, figura emblemática del club, quien ha dedicado su existencia a la institución con una entrega que combina pasión, esfuerzo y un compromiso inquebrantable.
Próxima a cumplir 70 años, Sansone continúa plenamente activa en la conducción y representación institucional de Unión Oeste, desempeñándose como delegada ante la Federación y asambleísta titular en la Confederación Argentina. Su trayectoria dirigencial incluye dos mandatos como vicepresidenta y tres como presidenta del club, cargos desde los cuales consolidó una presencia firme y respetada dentro del ámbito bochófilo provincial y nacional.
En el ambiente deportivo tucumano, su figura es reconocida con un título que no proviene de la autoproclamación, sino del respeto de sus pares: “La Dama de las Bochas”. Un reconocimiento que sintetiza años de trabajo silencioso, conducción responsable y presencia constante en un deporte históricamente masculino.
“Cada ladrillo me habla”, suele decir Sansone al referirse a la sede de Unión Oeste, un sentimiento que se explica también en su historia familiar. Su padre, Don Alfredo Sansone, socio fundador y uno de los grandes impulsores del club, dejó su huella en la primera cancha de la institución, cuya cabecera lleva su nombre. Su madre, Doña Antonia Guaraz de Sansone, recordada como “La Madrina”, fue un sostén fundamental en el crecimiento del club, acompañando con generosidad cada etapa de su desarrollo.
Ese legado familiar se traduce hoy en una conducción marcada por la continuidad y el compromiso. “Seguir sus huellas me hace feliz”, expresa Sansone, quien encuentra en el club no solo un espacio dirigencial, sino también un segundo hogar.
Sin embargo, uno de sus mayores anhelos permanece vigente: la creación de una escuelita de bochas para niños. Un proyecto desafiante en una región donde aún persiste la idea de que este deporte pertenece exclusivamente a los adultos, pero que representa para ella la clave de la renovación y el futuro de la disciplina.
En este contexto de trayectoria y emoción, Unión Oeste se prepara para vivir un acontecimiento especial. Los días 9 y 10 de mayo se disputará el Torneo Interfederativo de Bochas “Silvia Amalia Sansone”, en la modalidad parejas, en la sede del club ubicada en calle Don Bosco 1942. El certamen formará parte de los festejos por el 80° aniversario de la institución.
El evento reunirá a equipos de primer nivel provenientes de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja y Chaco, con la participación de jugadores de extensa trayectoria en el deporte de las bochas, lo que garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel competitivo.
Más que un torneo, será una celebración de historia, pertenencia y pasión. Un homenaje a una mujer que, desde el trabajo constante y la convicción, sostiene que las bochas no solo se juegan: también se sienten, se heredan y se defienden con el corazón.