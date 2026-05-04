Silvia Sansone, la “Dama de las Bochas” que sostiene el legado de Unión Oeste

“Cada ladrillo me habla”, suele decir Sansone al referirse a la sede de Unión Oeste, un sentimiento que se explica también en su historia familiar. Su padre, Don Alfredo Sansone, socio fundador y uno de los grandes impulsores del club, dejó su huella en la primera cancha de la institución, cuya cabecera lleva su nombre. Su madre, Doña Antonia Guaraz de Sansone, recordada como “La Madrina”, fue un sostén fundamental en el crecimiento del club, acompañando con generosidad cada etapa de su desarrollo.