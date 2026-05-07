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Arsenal vs PSG: cuándo se juega la final de la Champions League 2026, a qué hora y dónde verla en vivo

La UEFA Champions League ya tiene a sus finalistas. Arsenal y PSG se enfrentarán en Budapest en busca del título más importante de Europa.

Los Gunners y los Parisinos disputarán el título más prestigioso del fútbol de clubes antes del Mundial 2026. Los "Gunners" y los Parisinos disputarán el título más prestigioso del fútbol de clubes antes del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arsenal y PSG jugarán la final de la Champions League el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest para definir al máximo campeón de clubes de Europa.
  • Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y vuelve a una final tras 20 años. PSG llega tras vencer al Bayern Múnich y busca el bicampeonato bajo un horario de inicio adelantado.
  • El evento precede al Mundial 2026 y definirá si Arsenal logra su primer título histórico o si el PSG consolida una nueva era de dominio continental en el fútbol europeo.
Resumen generado con IA

Con la clasificación de Arsenal y Paris Saint-Germain, la UEFA Champions League 2025/26 ya conoce a los protagonistas de la final que promete paralizar al mundo del fútbol. El equipo inglés volverá a disputar una definición continental después de casi dos décadas, mientras que el conjunto francés intentará reafirmar su dominio europeo tras la consagración conseguida la temporada pasada. 

La gran final se disputará el sábado 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores y que ya fue sede de importantes eventos organizados por la UEFA. 

Para Argentina, el encuentro comenzará a las 13. Según confirmó la UEFA para esta edición, la final tendrá un horario adelantado respecto a temporadas anteriores, con inicio previsto a las 18 de Europa Central. 

En Sudamérica, el partido podrá verse en vivo a través de ESPN y también por streaming mediante Disney+ Premium. 

El Arsenal llega a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un global de 2-1. Los dirigidos por Mikel Arteta buscarán conquistar por primera vez la “Orejona”, luego de haber perdido la única final de su historia en 2006 frente al Barcelona. 

PSG, en tanto, accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra Bayern Múnich, que terminó 6-5 en el global. El conjunto parisino afrontará su segunda final consecutiva y buscará sumar una nueva corona europea tras el título conseguido en la temporada 2024/25. 

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