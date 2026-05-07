Cómo comer huevo para obtener más proteínas y vitaminas: ¿duro, revuelto o frito?

Lo que sí aseguran los expertos es que el huevo debe ser consumido en su totalidad -sin separar la yema de la clara- y se pueden ingerir entre tres y cuatro por día. Respecto a las mejores horas del día para comer huevo, expertos indican que este alimento puede ser consumido en cualquier momento. Se trata de un excelente acompañante desde los desayunos, la media mañana, el almuerzo, meriendas o cenas.