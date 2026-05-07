Cómo comer huevo para obtener más proteínas y vitaminas: ¿duro, revuelto o frito?

Resumen para apurados
- Especialistas en nutrición sugieren hoy en Argentina el consumo de huevo duro para maximizar proteínas y vitaminas, por ser el método que mejor preserva su alto valor biológico.
- La cocción en agua evita la degradación por calor excesivo que sufren los revueltos. Los expertos avalan comer hasta cuatro unidades diarias para ganar masa y perder grasa.
- Este cambio en las guías alimentarias promueve la salud cognitiva y visual a largo plazo, consolidando al huevo como un pilar fundamental y accesible para el bienestar general.
Según los nutricionistas, el huevo es fundamental en la dieta de cualquier persona que busque bajar de peso o ganar masa muscular. No obstante, la duda sobre cómo debe ser consumido este alimento es un tema que genera muchas dudas: ¿es más saludable el huevo cocido o el revuelto?
Lo que sí aseguran los expertos es que el huevo debe ser consumido en su totalidad -sin separar la yema de la clara- y se pueden ingerir entre tres y cuatro por día. Respecto a las mejores horas del día para comer huevo, expertos indican que este alimento puede ser consumido en cualquier momento. Se trata de un excelente acompañante desde los desayunos, la media mañana, el almuerzo, meriendas o cenas.
¿Huevo revuelto o cocido?, la opción más recomendada por los profesionales de la salud
El huevo cocido es una de las opciones más saludables y menos calóricas, explican los nutricionistas, pero las otras presentaciones al igual que el huevo revuelto, también son una forma nutritiva para el cuerpo.
Este producto de gallina tiene muchos nutrientes y pocas calorías, además de estar repleta de proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables y oligoelementos.
Lo único que no tenés que hacer con el huevo revuelto es que no se sobrecalienta demasiado, ya que se pierden más los nutrientes, por lo cual ya no sería lo mismo.
A diferencia de un huevo duro, que solo está hirviendo y no hay preocupación de que pierda sus nutrientes. Es más, al contrario, el huevo duro tiene todo completo y logra mantenerlo en el rango.
Pero eso no significa que lo tengas que comer crudos, eso no es una opción, ya que estudios científicos demostraron que la proteína de los huevos funciona mejor cuando se cocinan. Aun así, el huevo es el que tiene más proteínas y de mejor calidad, de acuerdo con el Instituto Español de Estudios del huevo.
A diferencia de lo que se decía, anteriormente, de que comer huevo todos los días era malo, eso no es cierto. Los expertos señalan que comer diario ayuda a prevenir patologías visuales y disfunciones cognitivas, esto debido a que tiene proteínas de alta calidad.
Y de acuerdo con Men´s health tiene los siguientes beneficios:
- Es óptimo para la quema de grasas, ya que sacia el hambre y reduce el apetito.
- Te ayuda a ganar músculo por sus proteínas de alto valor biológico.
- Es fuente de vitaminas y ácido fólico.
- Contiene hierro, fósforo, magnesio y potasio.
- La yema contiene luteína, que nos protege de la degeneración macular en los ojos.
- Son también fuente de colina, indispensable para el buen funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.
- La vitamina B2 o riboflavina favorece la formación de anticuerpos y de glóbulos rojos.