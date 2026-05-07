Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

A más de una década del fallecimiento de Alberto Nisman, la causa judicial que investiga su muerte sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Durante una exposición titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”, la magistrada fue contundente al señalar que “la Justicia ya despejó un primer tramo: se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder” y que “los servicios de inteligencia del Gobierno y una empresa de Río Turbio” estuvieron involucrados en la muerte de su ex esposo.