¿Sirve desinstalar una billetera digital para no pagar una deuda? La respuesta es clara

En medio de un crecimiento de la morosidad en el uso de billeteras virtuales, comenzó a circular en redes sociales una supuesta “solución” para quienes no pueden pagar sus deudas: eliminar la aplicación. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no solo no resuelve el problema, sino que puede agravarlo. Según datos del sector, cerca del 25% de los créditos otorgados por estas plataformas ya presenta atrasos.
Los préstamos ofrecidos por estas apps suelen ubicarse entre los $300.000 y $500.000, con plazos de tres a seis meses. Aunque parecen montos manejables, las altas tasas de interés —que rondan entre el 115% y el 120% nominal anual, con costos financieros totales que superan el 200%— complican el cumplimiento de los pagos, especialmente en un contexto de ingresos deteriorados frente a la inflación.
Desde la Cámara Argentina Fintech, su director ejecutivo, Mariano Biocca, fue contundente: si el usuario deja de pagar, las empresas primero intentan renegociar la deuda. Pero si además elimina la app sin mostrar voluntad de pago, el caso puede escalar a instancias legales. “Lo más probable es que la empresa traslade el caso a un estudio de abogados. Y ahí cambia la dinámica entre las partes”, advirtió.
Además, remarcan que borrar la aplicación no implica desaparecer del sistema: las compañías conservan los datos del cliente y pueden avanzar con reclamos formales. En este escenario, grandes jugadores del ecosistema como Mercado Libre y Tarjeta Naranja también registran un aumento en la irregularidad de sus carteras, que ya supera el 27% en el segmento no bancario.
Frente a este panorama, las billeteras digitales evalúan reducir las tasas de interés para contener la mora, que afecta especialmente a trabajadores informales. La advertencia es clara: desinstalar la app no elimina la deuda y puede derivar en consecuencias legales más severas.