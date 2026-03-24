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¿Sirve desinstalar una billetera digital para no pagar una deuda? La respuesta es clara

Crece la morosidad. Qué dicen los especialistas.

Las billeteras virtuales son una opción para quienes no tienen cuentas bancarias. Las billeteras virtuales son una opción para quienes no tienen cuentas bancarias. Foto: A24
Hace 2 Hs

En medio de un crecimiento de la morosidad en el uso de billeteras virtuales, comenzó a circular en redes sociales una supuesta “solución” para quienes no pueden pagar sus deudas: eliminar la aplicación. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no solo no resuelve el problema, sino que puede agravarlo. Según datos del sector, cerca del 25% de los créditos otorgados por estas plataformas ya presenta atrasos. 

Los préstamos ofrecidos por estas apps suelen ubicarse entre los $300.000 y $500.000, con plazos de tres a seis meses. Aunque parecen montos manejables, las altas tasas de interés —que rondan entre el 115% y el 120% nominal anual, con costos financieros totales que superan el 200%— complican el cumplimiento de los pagos, especialmente en un contexto de ingresos deteriorados frente a la inflación.

Desde la Cámara Argentina Fintech, su director ejecutivo, Mariano Biocca, fue contundente: si el usuario deja de pagar, las empresas primero intentan renegociar la deuda. Pero si además elimina la app sin mostrar voluntad de pago, el caso puede escalar a instancias legales. “Lo más probable es que la empresa traslade el caso a un estudio de abogados. Y ahí cambia la dinámica entre las partes”, advirtió.

Además, remarcan que borrar la aplicación no implica desaparecer del sistema: las compañías conservan los datos del cliente y pueden avanzar con reclamos formales. En este escenario, grandes jugadores del ecosistema como Mercado Libre y Tarjeta Naranja también registran un aumento en la irregularidad de sus carteras, que ya supera el 27% en el segmento no bancario.

Frente a este panorama, las billeteras digitales evalúan reducir las tasas de interés para contener la mora, que afecta especialmente a trabajadores informales. La advertencia es clara: desinstalar la app no elimina la deuda y puede derivar en consecuencias legales más severas.

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