¿Sirve desinstalar una billetera digital para no pagar una deuda? La respuesta es clara

En medio de un crecimiento de la morosidad en el uso de billeteras virtuales, comenzó a circular en redes sociales una supuesta “solución” para quienes no pueden pagar sus deudas: eliminar la aplicación. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no solo no resuelve el problema, sino que puede agravarlo. Según datos del sector, cerca del 25% de los créditos otorgados por estas plataformas ya presenta atrasos.