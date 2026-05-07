Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

El relato incluye lo relacionado con la censura y persecución que sufrió su persona, su música y sus ideales. En ese sentido, se mantiene el reclamo de renuncia del director de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, quien descalificó a La Negra. “Ese tipo de discursos de odio es peligroso, viniendo de un funcionario público que cuenta con seguidores y personas que pueden repetirlos. No se pueden decir tan livianamente algo así, y remarca la importancia de generar espacios desde el arte para la concientizacion y el debate. El arte es naturalmente político, aunque no sea partidario: la ideología marca el camino del artista, los espacios, las formas, el equipo de trabajo, las historias que cuenta...”, sostienen.