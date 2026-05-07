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Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

“Haydée: todas mis versiones” recorre distintos momentos de la existencia de la cantora.

RECREACIÓN. Victoria Maroglio y Victoria Ramos abordan la vida de Mercedes Sosa desde su debut. RECREACIÓN. Victoria Maroglio y Victoria Ramos abordan la vida de Mercedes Sosa desde su debut.
Hace 5 Hs

El nombre del título remite al apodo que eligió Mercedes Sosa para presentarse en un concurso de radio -y ganarlo- sin que su familia se entere. “Haydée: todas mis versiones” es la obra teatral representada por Victoria Maroglio y Victoria Ramos con la dirección y dramaturgia de Ana Sofía Alarcón y Gabriel Cejas, que se presentará esta noche a las 21 en el auditorio San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante de la capital (Monteagudo115).

“La obra propone un recorrido escénico inspirado en diferentes momentos de su vida, desde sus inicios en el norte argentino hasta su consagración como referente cultural internacional siendo bautizada como ‘La voz de Latinoamérica’. Viajamos a través cuadros coreográficos, relatos teatrales y la reinterpretación de su repertorio musical”, anticipan los directores.

En escena reconstruyen “la infancia, la adolescencia, una juventud y adultez marcadas por un contexto politico y socioeconomico, su primera aparición pública, su vínculo con la identidad popular y el auge de su carrera, su compromiso social, el exilio durante la dictadura militar y su regreso al país como símbolo de resistencia y esperanza”, describen. “Hablamos de como el arte estuvo presente en toda su vida, la acompañó como fuerza y refugio”, agregan.

La propuesta apunta a “entender a Mercedes como un patrimonio cultural que no sólo nos llena de orgullo, sino que nos invita a replantear desde dónde y cómo hacemos las cosas; en ese sentido, el ejercicio de la memoria es vital para entender quienes somos partiendo de quienes fuimos para saber quienes podemos ser”.

El relato incluye lo relacionado con la censura y persecución que sufrió su persona, su música y sus ideales. En ese sentido, se mantiene el reclamo de renuncia del director de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, quien descalificó a La Negra. “Ese tipo de discursos de odio es peligroso, viniendo de un funcionario público que cuenta con seguidores y personas que pueden repetirlos. No se pueden decir tan livianamente algo así, y remarca la importancia de generar espacios desde el arte para la concientizacion y el debate. El arte es naturalmente político, aunque no sea partidario: la ideología marca el camino del artista, los espacios, las formas, el equipo de trabajo, las historias que cuenta...”, sostienen.

“Mercedes Sosa fue mi madre musical”, afirmó Abel Pintos, que se presenta hoy en Tucumán

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Al momento de hablar de su legado, mencionan “la territorialidad de Mercedes y su compromiso político desde un arte que reivindica el acervo folclórico con todo lo que implica como coautora del manifiesto del nuevo cancionero, donde con otros artistas deja consejos e ideas que siguen vigentes para la comunidad en el presente”.

“Evita por siempre”

En tanto, a las 10 y en la sala Miguel Ángel Estrella del Partido Justicialista (Virgen de la Merced 157) se presentará con entrada libre y gratuita “Evita por siempre”, una adaptación teatral realizada por Mirta Cuarterón, actuación de Mery Vaz y con la participación y dirección de Sebastihan de León, sobre la vida de Eva Perón.

Temas TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánMercedes SosaMaría Eva Duarte de PerónRadio Nacional TucumánEnzo Ferreira
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