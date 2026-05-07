Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Ese universo arcade evolucionó en el tiempo a medida que la tecnología mejoraba. De los rudimentarios y toscos diseños se llegó a un nivel asombroso de detalle y desarrollo de las historias, que las mantienen frescas y convocantes. A eso se agrega la retroalimentación conseguida con la transferencia de las propuestas más clásicas al formato cinematográfico, otro lenguaje pero que apunta al mismo objetivo, aunque con actores y actrices de carne y hueso en vez de los dibujos, desde la iniciática “Tron”, estrenada en 1982 e innovadora en el uso de imágenes generadas por computadora.