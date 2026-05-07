Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Los videojuegos con combates violentos forman parte de la identidad de esta clase de entretenimientos desde los comienzos mismos de su propuesta, en la década de 1970. Luchar contra un enemigo (humano o extraterrestre) constituyó un divertimento más junto con sortear obstáculos, disputar una carrera, estar en medio de una guerra o recorrer el espacio.
Ese universo arcade evolucionó en el tiempo a medida que la tecnología mejoraba. De los rudimentarios y toscos diseños se llegó a un nivel asombroso de detalle y desarrollo de las historias, que las mantienen frescas y convocantes. A eso se agrega la retroalimentación conseguida con la transferencia de las propuestas más clásicas al formato cinematográfico, otro lenguaje pero que apunta al mismo objetivo, aunque con actores y actrices de carne y hueso en vez de los dibujos, desde la iniciática “Tron”, estrenada en 1982 e innovadora en el uso de imágenes generadas por computadora.
En ese campo de trasladar los videojuegos la live action, se ganó un espacio propio “Mortal Kombat” -“MK”-, la franquicia en la pantalla grande de la creación de Ed Boon y John Tobias de 1992, uno de los grandes éxitos para las consolas personales domésticas, con peleas uno a uno con el rival de turno en un brutal torneo, caracterizado por la violencia extrema (punto polémico en su lanzamiento). Así, en su estética y sus historias reunió acción, aventura, ciencia ficción, artes marciales, fantasía oscura y gore.
A cinco años de la anterior película (sin contar la fallida entrega de 1995), hoy se estrena su continuidad con un dato relevante para sus seguidores: la presencia de Johnny Cage, ausente en la entrega original para que no opaque al resto del elenco pese a ser un elemento básico de la serie, y que ahora aparecerá como centro. Su personaje se inspiró en la estrella de las artes marciales Jean-Claude Van Damme, y compone a un actor arrogante que aporta el aspecto cómico. Ofendido porque nadie cree que sus habilidades son reales, entra a la competencia para demostrar sus habilidades.
Los autores del videojuego formaron parte también de la escritura del guión del nuevo filme junto a Jeremy Slater. Dirigido por Simon McQuoid, el mismo de la cuestionada primera “MK” de esta época, está protagonizada por Karl Urban, Lewis Tan, Jessica McNamee, Martyn Ford, Joe Taslim, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Tadanobu Asano, Adeline Rudolph y Hiroyuki Sanada, entre otros.
La trama reúne a los guerreros más seguidos por el público fanatizado, que encaran la pelea definitiva, sangrienta y sin reglas contra el malvado Shao Kahn y sus secuaces, cuyo reino oscuro y represivo amenaza con destruir la Tierra y a quienes la protegen. Para ello, junto a Cage aparecen Sonya Blade, Kano, Liu Kang, Jax, Jade, Cole Young, Quan Chi, Shao Khan, Shang Tsung, Scorpion y varios más, de uno y otro bando.
Quienes ya vieron la producción, destacan su respeto a lo que fue el planteo lanzado hace tres décadas, sin incorporar nuevas narrativas y retomando elementos de comicidad irreverente y sarcástica junto a las escenas extremas y a precisas coreografías de enfrentamientos que dejan sin aliento. No por casualidad, Ford (a cargo de Shao Khan) la define como “una película sangrienta, enérgica, divertida e increíble, hecha para los fans”. Definitivamente, ése fue el propósito con la mirada en garantizar futuras entregas.
OTROS ESTRENOS
“Las ovejas detectives”: thriller y humor
George Hardy tiene un rebaño de ovejas al que les lee novelas policíacas todas las noches, aunque cree que sus animales no entienden nada. En realidad, hablan mucho entre ellas sobre los libros y los culpables de cada asesinato ficticio.
Un día, encuentran muerto a su pastor y se dan cuenta enseguida de que ha sido un crimen. Ante la inoperancia de la Policía local, deciden resolver el caso a. Para ello, tendrán que abandonar sus verdes pastos, marchar a la ciudad y descubrir el complejo mundo real de los humanos, hasta encontrar al culpable.
“Las ovejas detectives” es el estreno de hoy, en una mezcla entre comedia y misterio que inevitablemente remite a la recordada “Babe, el cerdito valiente”. Con dirección de Kyle Balda y guión de Craig Mazin, en el reparto figuran Hugh Jackman, Emma Thompson, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus y Patrick Stewart.
Una maldición en “Hokum”: terror sobrenatural
Ohm Bauman es un escritor de historias de terror, quien llega hasta una vieja posada irlandesa con la decisión de esparcir las cenizas de sus padres. El lugar parece perfecto para cerrar su historia personal de pérdida y recuperar los buenos recuerdos familiares, pero no sabe que en el pueblo todos afirman que la propiedad está embrujada por una presencia malvada. Al desoir las advertencias, termina preso de una pesadilla con visiones de la que no puede despertar.
“Hokum: la maldición de la bruja” es la novedad dentro del popular género del terror sobrenatural de la semana, y se basa en una leyenda real folclórica y ancestral que circula en forma oral en la isla británica. Damian McCarthy es el director y guionista de la producción, con Adam Scott en el rol protagónico, secundado por Peter Coonan, David Wilmot y Florence Ordesh.
Los shows de Billie Eilish: película inmersiva
A sus 24 años, Billie Eilish está ya consolidada como una firme referencia generacional en el universo de la canción pop de autor, con 10 premios Grammy, dos Oscar a canción original y 20 récords Guinness.
Con 71 años, James Cameron es considerado uno de los realizadores más innovadores y originales, con títulos como “Terminator”, “Avatar” y “Titanic”, y con una cosecha de tres Oscar y cuatro Globos de Oro.
De la unión entre ambos nació “Hit Me Hard and Soft”, el registro en 3D del show de la cantante en sus presentaciones en Manchester y otras escalas de su gira entre 2024 y 2025, en una experiencia inmersiva con la tecnología de vanguardia a la que Cameron es tan afín, para que los seguidores de Eilish sientan que están con ella sobre el escenario, en lo que pasa tras bambalinas y en los momentos íntimos del tour.
“La casaca de Dios”: Espacio Incaa
Titi Malvestiti es el utilero de un club barrial de fútbol; cuando se entera de que están por subastar la mítica camiseta que utilizó Diego Maradona durante el partido que la Argentina le ganó a Inglaterra en la Copa Mundial de México 1986, donde salieron campeones, decide hacer todo lo que esté su alcance para conseguirla. Su gesto no es sólo por el recuerdo deportivo, sino que lo inspira lo simbólico de su hijo muerto en la guerra de Malvinas y el deseo de restaurar el vínculo con su hija Érika, de la cual se encuentra distanciado.
“La casaca de Dios” es el filme dirigido por Fernán Mirás y con Jorge Marrale, Natalia Oreiro, Rafael Ferro, Lautaro Delgado y Damián Dreizik, que se proyectará entre hoy y el sábado, todos los días a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).