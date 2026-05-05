Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y es finalista de la Champions

El desarrollo del encuentro fue parejo y de alto voltaje táctico, con dos equipos que priorizaron el orden y la intensidad. En ese contexto, el golpe de escena llegó en un momento clave. Sobre el cierre del primer tiempo, Bukayo Saka encontró el espacio necesario y definió con precisión para desatar la euforia en Londres. Ese gol, además de inclinar la balanza, le dio tranquilidad a un Arsenal que supo administrar la ventaja con inteligencia.