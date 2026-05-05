Secciones
DeportesFútbol

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y es finalista de la Champions

El conjunto inglés ganó 1 a 0 y regresa a una definición europea tras casi dos décadas. Saka marcó el único tanto de la serie en Inglaterra. El rival saldrá del duelo entre Bayern y PSG, que jugarán mañana.

Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y es finalista de la Champions
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Arsenal venció 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y clasificó a la final de la Champions League tras el 1-1 de la ida, con un gol decisivo de Bukayo Saka.
  • El equipo inglés regresa a una definición europea tras 18 años. Saka marcó antes del descanso y los 'Gunners' neutralizaron al conjunto de Simeone, que no logró romper el cerrojo.
  • Arsenal jugará la final el 30 de mayo en Budapest ante el ganador de Bayern-PSG. El club busca saldar su deuda histórica tras la derrota en 2006 y volver a la cima de Europa.
Resumen generado con IA

Arsenal volvió a instalarse entre los gigantes de Europa. El conjunto inglés eliminó al Atlético de Madrid y se clasificó a la final de la Liga de Campeones, instancia que no disputaba desde 2006. Con un sólido triunfo por 1-0 en el Emirates Stadium, los “Gunners” hicieron valer la localía tras el 1-1 registrado en la ida en el Metropolitano.

El desarrollo del encuentro fue parejo y de alto voltaje táctico, con dos equipos que priorizaron el orden y la intensidad. En ese contexto, el golpe de escena llegó en un momento clave. Sobre el cierre del primer tiempo, Bukayo Saka encontró el espacio necesario y definió con precisión para desatar la euforia en Londres. Ese gol, además de inclinar la balanza, le dio tranquilidad a un Arsenal que supo administrar la ventaja con inteligencia.

En el complemento, el equipo inglés mostró personalidad para sostener el resultado. Con una defensa firme y un mediocampo aplicado, logró neutralizar los intentos de reacción del conjunto dirigido por Diego Simeone, que movió el banco pero nunca consiguió quebrar el cerrojo rival. El “Colchonero”, que contó con la presencia de Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada, careció de claridad en los metros finales y terminó pagando caro la falta de eficacia.

De esta manera, Arsenal regresa a una final de Champions luego de casi dos décadas, con el recuerdo aún fresco de la definición perdida en 2006 ante Barcelona. Ahora, el equipo londinense buscará escribir una nueva página dorada en su historia.

Mañana, desde las 16, el Bayern Múnich y el París Saint-Germain definirán en Alemania al otro finalista, que enfrentará a Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en una final que promete ser apasionante.

Temas EuropaDiego SimeoneClub Atlético de MadridLondresInglaterraJulián ÁlvarezChampions LeagueLiga de Campeones de la UEFA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
4

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”
5

Ganó el 0 km de los Números de Oro y su primer viaje será al cementerio para agradecerle a su madre: “Sé que ella me ayudó”

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
2

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
Mundial de fútbol 2026: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

Mundial de fútbol 2026: el modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones pronostica un ganador inédito

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

El sacrificio que rompió la maldición: cómo la lesión de Suso obliga a reconfigurar la defensa de Atlético

Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

“Me molesta porque no es verdad”: Mirkin negó conflictos internos y cuestionó las críticas al plantel de San Martín

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Es tucumana, surgió en Estudiantes y con 15 años llegó a la Liga Nacional de Básquet Femenina

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios