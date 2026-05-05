Arsenal eliminó al Atlético de Madrid y es finalista de la Champions

Resumen para apurados
- Arsenal venció 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y clasificó a la final de la Champions League tras el 1-1 de la ida, con un gol decisivo de Bukayo Saka.
- El equipo inglés regresa a una definición europea tras 18 años. Saka marcó antes del descanso y los 'Gunners' neutralizaron al conjunto de Simeone, que no logró romper el cerrojo.
- Arsenal jugará la final el 30 de mayo en Budapest ante el ganador de Bayern-PSG. El club busca saldar su deuda histórica tras la derrota en 2006 y volver a la cima de Europa.
Arsenal volvió a instalarse entre los gigantes de Europa. El conjunto inglés eliminó al Atlético de Madrid y se clasificó a la final de la Liga de Campeones, instancia que no disputaba desde 2006. Con un sólido triunfo por 1-0 en el Emirates Stadium, los “Gunners” hicieron valer la localía tras el 1-1 registrado en la ida en el Metropolitano.
El desarrollo del encuentro fue parejo y de alto voltaje táctico, con dos equipos que priorizaron el orden y la intensidad. En ese contexto, el golpe de escena llegó en un momento clave. Sobre el cierre del primer tiempo, Bukayo Saka encontró el espacio necesario y definió con precisión para desatar la euforia en Londres. Ese gol, además de inclinar la balanza, le dio tranquilidad a un Arsenal que supo administrar la ventaja con inteligencia.
En el complemento, el equipo inglés mostró personalidad para sostener el resultado. Con una defensa firme y un mediocampo aplicado, logró neutralizar los intentos de reacción del conjunto dirigido por Diego Simeone, que movió el banco pero nunca consiguió quebrar el cerrojo rival. El “Colchonero”, que contó con la presencia de Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada, careció de claridad en los metros finales y terminó pagando caro la falta de eficacia.
De esta manera, Arsenal regresa a una final de Champions luego de casi dos décadas, con el recuerdo aún fresco de la definición perdida en 2006 ante Barcelona. Ahora, el equipo londinense buscará escribir una nueva página dorada en su historia.
Mañana, desde las 16, el Bayern Múnich y el París Saint-Germain definirán en Alemania al otro finalista, que enfrentará a Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en una final que promete ser apasionante.