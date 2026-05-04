Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Porque cuando el objetivo ya se cumplió, lo difícil no es llegar, sino es encontrar un nuevo motivo. Recalcular el deseo es también reconfigurar la meta. Y ahí es donde el rol de Lionel Scaloni entra en otra dimensión. Ya no es el técnico que construyó un campeón. Es el que tiene que evitar que ese campeón se desgaste, se relaje o (peor) se vacíe.