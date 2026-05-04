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Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

El desgaste físico de sus figuras expone un desafío mayor para el entrenador: sostener la competitividad de un campeón que llega exigido.

DOLOR DE CABEZA. Las lesiones se transformaron en un enemigo silencioso de la selección argentina y mantienen en vilo a Scaloni. DOLOR DE CABEZA. Las lesiones se transformaron en un enemigo silencioso de la selección argentina y mantienen en vilo a Scaloni.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni enfrenta una creciente preocupación por las lesiones de figuras clave de la Selección Argentina, como Álvarez y Romero, ante la exigencia previa al Mundial 2026.
  • A diferencia de la previa de Qatar 2022, el equipo sufre un desgaste físico acumulado por el calendario. La gestión técnica ahora se enfoca en administrar la fatiga de los campeones.
  • El desafío futuro radica en mantener el hambre de victoria y gestionar la dependencia de Messi. El éxito del ciclo dependerá de sostener la intensidad ante el desgaste físico.
Resumen generado con IA

Hay algo que cambió en la previa de este Mundial 2026. No es el rival, ni el sistema; mucho menos la idea. Es otra cosa: la fragilidad. Por primera vez en mucho tiempo, la selección argentina no genera expectativa, sino que genera preocupación.

La escena se arma sola. Julián Álvarez saliendo con dolor en una semifinal de Champions League; Cristian Romero retirándose entre lágrimas, con una recuperación que lo deja al borde del Mundial y sin ritmo; Nicolás González corriendo contra el calendario o Lautaro Martínez atrapado en una seguidilla de problemas musculares.

No es una excepción, hoy empieza a parecer un patrón. Pero, sobre todo, también es una advertencia. Porque esta Selección ya no administra solamente talento; administra desgaste. Futbolistas exigidos, cargados y al límite de una temporada que no da respiro. Lo físico aparece en primer plano, pero lo que está en juego es algo más profundo.

El contexto ya no es el mismo que antes de la Copa Mundial de Qatar 2022. Aquella vez, todo empujaba hacia adelante. Había una deuda, una urgencia y una necesidad colectiva que ordenaba cada decisión. El equipo corría detrás de algo; en cambio hoy corre tratando de sostenerlo. Y eso lo modifica todo.

Porque cuando el objetivo ya se cumplió, lo difícil no es llegar, sino es encontrar un nuevo motivo. Recalcular el deseo es también reconfigurar la meta. Y ahí es donde el rol de Lionel Scaloni entra en otra dimensión. Ya no es el técnico que construyó un campeón. Es el que tiene que evitar que ese campeón se desgaste, se relaje o (peor) se vacíe.

Messi sigue siendo el eje sobre el que gira la Selección

asta ahora, su respuesta no fue dramática. No hubo golpes de efecto, no hay renovación forzada ni ruptura con los históricos. Lo que hay es algo más difícil que es una transición silenciosa. Pero ese equilibrio es frágil y convive con un factor inevitable: la centralidad de Lionel Messi.

Messi ya no es sólo el mejor jugador, es también el sentido de la Selección. El punto de referencia emocional; el que sostiene la lógica interna de un equipo que aprendió a ganar con él. Y ahí aparece una tensión que todavía no explota, pero que ya está instalada: ¿la Selección se está preparando para jugar sin Messi… o está estirando este presente todo lo posible?

Mientras tanto, el calendario avanza; los músculos se tensan, las recuperaciones se acortan y la lista empieza a armarse más desde la medicina que desde la táctica. Ese no es un detalle; es una señal.

Porque los ciclos no se terminan sólo por los resultados. Se terminan cuando ya no pueden sostener la intensidad que los hizo grandes.

Por eso, el verdadero desafío de esta Selección no está en el debut, ni en los cruces y ni siquiera en la posibilidad de repetir el título. Hoy en día está en algo menos visible, pero mucho más determinante que seguir compitiendo con el mismo hambre, justo cuando el mundo ya fue conquistado.

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