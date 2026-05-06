Caso Lebbos: Kaleñuk arremetió contra el fiscal Sale y lo acusó de “inventar una teoría infundada” y “mentirle a la sociedad”

“Me solidarizo con el señor (Alberto) Lebbos, pero no tiene derecho a hablar mal de mí”, expresó al inicio de su intervención. A lo largo de su exposición, insistió en que el proceso estuvo basado en una acusación infundada. “Todos los que asistimos a este juicio sabemos que no hay ninguna prueba contra mí. No es que no hay ahora; nunca hubo”.