Caso Lebbos: Kaleñuk arremetió contra el fiscal Sale y lo acusó de “inventar una teoría infundada” y “mentirle a la sociedad”

Resumen para apurados
- Sergio Kaleñuk criticó al fiscal Carlos Sale en Tucumán antes del veredicto por el crimen de Paulina Lebbos, alegando que la acusación en su contra fue un invento sin pruebas.
- El proceso por la muerte de Lebbos lleva años de dilaciones. Kaleñuk denunció un relato falso y el grave daño personal sufrido tras ser señalado injustamente por la fiscalía.
- La absolución de los imputados por falta de pruebas deja impune el crimen de Paulina Lebbos, evidenciando fallas en la investigación y profundizando el malestar de la sociedad.
En la antesala del veredicto por el crimen de Paulina Lebbos, el imputado Sergio Kaleñuk rechazó de manera enfática las acusaciones en su contra y aseguró que nunca hubo pruebas que lo vincularan con el hecho, al tiempo que apuntó contra la fiscalía.
“Me solidarizo con el señor (Alberto) Lebbos, pero no tiene derecho a hablar mal de mí”, expresó al inicio de su intervención. A lo largo de su exposición, insistió en que el proceso estuvo basado en una acusación infundada. “Todos los que asistimos a este juicio sabemos que no hay ninguna prueba contra mí. No es que no hay ahora; nunca hubo”.
Kaleñuk describió los años de investigación y juicio como un período de “angustia, sufrimiento y dolor”, y afirmó haber sido víctima de un señalamiento injusto. “Inventaron algo que es mentira, alguien me señaló con un dedo acusador”, remarcó.
En uno de los pasajes más duros de su declaración, cuestionó al fiscal Carlos Sale, a quien acusó de haber construido “una teoría totalmente infundada”. Según sostuvo, esa hipótesis “le mintió al señor Lebbos y a la sociedad”.
También dirigió críticas hacia los medios de comunicación, al considerar que se “ensañaron” con su figura sin contemplar el impacto personal y familiar. “Nunca pensaron que acá hay una persona, una familia que sufrió mucho”, planteó.
En el tramo final de sus palabras, Kaleñuk expresó su deseo de cerrar esta etapa judicial: “Espero que se termine y que pueda vivir en paz, con la tranquilidad de saber que no soy la persona que quisieron hacer creer”. Además, agradeció al tribunal, a sus abogados y a su entorno cercano por el acompañamiento durante el proceso.