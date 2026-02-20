Paquete bomba en la Escuela de Gendarmería: el envío estaba dirigido al exdirector Diego Gasparutti

La explosión ocurrió cerca de las 13.50 en una oficina del piso 11 del edificio ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500, en el barrio porteño de San Telmo. Como consecuencia del estallido, dos oficiales resultaron heridos con quemaduras leves y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, donde quedaron fuera de peligro.