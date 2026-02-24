Vieron un control de Gendarmería y abandonaron el auto: adentro encontraron siete kilos de cocaína

En Salta, personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”, estaban desplegados por un camino alternativo del paraje El Algarrobal, en el departamento de San Martín, cuando detuvieron la marcha de un automóvil Renault 12.
Al momento del control, los ocupantes del vehículo, ante la presencia de los uniformados, abandonaron el rodado y se dieron a la fuga hacia la zona montuosa.
Inmediatamente, mediante un intenso rastrillaje, los funcionarios lograron aprehender a uno de los involucrados.
En presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron el automovíl, en el que hallaron dos cajas que contenían siete paquetes rectangulares. Al realizar la prueba de campo Narcotest, la misma arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 7 kilos 440 gramos.
Intervino la Fiscalía Federal de Tartagal que dispuso la detención del involucrado. Como así también, ordenó el secuestro de la droga y del vehículo.