Crimen en el country: la historia de Manolo Jiménez, el abuelo que convirtió el dolor en amor

La justicia del hombre y la de Dios

Para Manolo, el veredicto no es un trofeo, sino un alivio espiritual. En su cosmovisión, los tribunales cumplieron con su parte, pero hay una armonía superior que le permite cerrar la puerta sin resentimientos. "No nos queda ni rencor, no nos queda ninguna grieta de decir que tenemos odio", explicó con una sencillez que desarma cualquier debate técnico. Para él, se ha cumplido un doble orden: la justicia de los hombres ha ratificado lo que él ya había encomendado a la justicia divina.