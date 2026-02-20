Secciones
Así quedó la oficina donde explotó la carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

Se difundieron las primeras imágenes de la explosión.

Se difundieron las primeras imágenes de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería.
Hace 1 Hs

Se conocieron las primeras imágenes del instante que siguió a la explosión de una bomba en la Escuela Superior de Gendarmería.

 En las fotos a las que tuvo acceso TN, se puede observar restos del artefacto en un escritorio y en el piso.

Por el momento, se maneja la hipótesis de que el paquete estaría dirigido al exdirector de la Escuela Superior, el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, y no había ido a buscarlo. Esto explicaría por qué el paquete estuvo “varios meses” almacenado en el depósito.

El artefacto explotó cerca de las 13:49, en el piso 11 de la Escuela, ubicada en la Avenida Paseo Colón y México, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras la explosión del artefacto tipo carta-bomba, Gasparutti y otro gendarme resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich y están fuera de peligro, según pudo constatar este medio.

Uno de los heridos sufrió heridas en el torso y el brazo izquierdo.

Además de las imágenes del explosivo, se difundieron fotos de uno de los dos heridos que fueron trasladados al hospital, donde se aprecia que la víctima sufrió heridas en el torso y el brazo izquierdo.

