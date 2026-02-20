Así quedó la oficina donde explotó la carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

El artefacto explotó cerca de las 13:49, en el piso 11 de la Escuela, ubicada en la Avenida Paseo Colón y México, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tras la explosión del artefacto tipo carta-bomba, Gasparutti y otro gendarme resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich y están fuera de peligro, según pudo constatar este medio.