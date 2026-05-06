Verónica Argañaraz: "La mirada femenina aporta una sensibilidad que excede a los números"

Uno de los procesos más desafiantes fue la transformación hacia la marca Naturgy, que implicó la integración de la distribuidora Gasnor (con operación en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero) a una identidad global. "La identidad es lo que uno es", afirmó. El desafío fue sostener el cambio sin generar incertidumbre. "No importa quién lo cuente, el mensaje tiene que ser el mismo", señaló.