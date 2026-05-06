Verónica Argañaraz: "La mirada femenina aporta una sensibilidad que excede a los números"
Verónica Argañaraz tiene más de tres décadas dentro de Naturgy y hoy dirige las áreas de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en Argentina. Su carrera, que comenzó gestionando los servicios de call center de la compañía en plena expansión del GNC en el NOA, la llevó a ocupar un rol estratégico donde la mirada 360° es clave.
"Conocer la voz del cliente, la piel del cliente, te da otra mirada de cómo se pueden resolver los problemas", sostuvo Argañaraz en una charla con "Encuentros LA GACETA" y explicó: "Nuestra mirada es estratégica, poder tener una visión 360 e interactuar con todos los grupos de interés".
Uno de los procesos más desafiantes fue la transformación hacia la marca Naturgy, que implicó la integración de la distribuidora Gasnor (con operación en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero) a una identidad global. "La identidad es lo que uno es", afirmó. El desafío fue sostener el cambio sin generar incertidumbre. "No importa quién lo cuente, el mensaje tiene que ser el mismo", señaló.
Para la directiva, la sostenibilidad no es un concepto aislado sino una forma de gestionar, alineada al plan estratégico e incluyendo lo ambiental, lo social y lo institucional. "Nunca le tuve miedo a nada", afirmó al recordar su crecimiento en un sector energético con poca presencia femenina. "La mirada femenina aporta una sensibilidad que excede a los números", añadió.
Tras más de 30 años, el aprendizaje sigue siendo parte de su trabajo. "Nada me fue dado de manera fácil. No tener miedo a equivocarse es la única manera de aprender", concluyó.
Auspician el Summit Mujeres y Liderazgo: Marathon deportes - Naturgy - Grupo Yuhmak - Grupo Zafra -Arcos Dorados - Mares Spa - Elementos Personalizados - Esper, soporte técnico para eventos