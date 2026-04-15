“Cobramos $996 por paciente”: cómo afectó la medida del PAMI a los médicos tucumanos

PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
Resumen para apurados
- Médicos tucumanos denuncian hoy un recorte del 52% en sus honorarios por parte del PAMI, percibiendo solo $996 por paciente en Tucumán ante los nuevos cambios administrativos.
- El ajuste se da tras modificaciones en el sistema de liquidación de la obra social, provocando protestas de jubilados por la falta de atención y turnos en centros de salud.
- El conflicto pone en riesgo la continuidad de la atención para adultos mayores y anticipa una profundización de la crisis sanitaria en la provincia si no se revisan los montos.
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