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“Cobramos $996 por paciente”: cómo afectó la medida del PAMI a los médicos tucumanos

Denuncian un recorte del 52% en los ingresos por honorarios.

PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Médicos tucumanos denuncian hoy un recorte del 52% en sus honorarios por parte del PAMI, percibiendo solo $996 por paciente en Tucumán ante los nuevos cambios administrativos.
  • El ajuste se da tras modificaciones en el sistema de liquidación de la obra social, provocando protestas de jubilados por la falta de atención y turnos en centros de salud.
  • El conflicto pone en riesgo la continuidad de la atención para adultos mayores y anticipa una profundización de la crisis sanitaria en la provincia si no se revisan los montos.
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