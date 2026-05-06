La impactante señal que Gianinna Maradona asegura haber recibido de Diego mientras manejaba
Gianinna Maradona relató un episodio que la conmovió profundamente mientras manejaba y que interpretó como una señal de su padre. Una inesperada falla en la radio de su auto la obligó a detenerse y terminó quebrándose en llanto.
Resumen para apurados
- Gianinna Maradona relató haber recibido una señal de su padre, Diego, mientras conducía. Ocurrió recientemente cuando una falla en la radio repitió una canción de Los Piojos.
- Gianinna atravesaba un momento de angustia cuando pidió una señal. Segundos después, la radio se trabó repitiendo un fragmento musical, obligándola a detenerse a un costado del camino.
- Estos episodios reflejan el vínculo emocional persistente de la familia en medio del juicio por la muerte del astro. La figura de Maradona continúa impactando en el ámbito íntimo.
Gianinna Maradona compartió una experiencia profundamente emotiva que vivió mientras conducía y que, según aseguró, interpretó como una manifestación de su padre, Diego Maradona.
La hija del astro relató que atravesaba un momento de gran angustia cuando ocurrió un hecho inesperado dentro de su auto que la desbordó por completo y la obligó a detenerse al costado del camino.
El episodio que la quebró emocionalmente
De acuerdo con su testimonio, todo sucedió mientras transitaba una jornada especialmente difícil a nivel personal.
En medio de esa carga emocional, Gianinna expresó en voz alta su agotamiento y su necesidad de encontrar algo de alivio.
“Iba manejando y le dije: ‘Che, ya está, no puedo más’”, recordó al relatar el momento exacto.
Fue segundos después cuando la radio del vehículo comenzó a fallar de una manera que llamó poderosamente su atención: una canción quedó trabada y repitió insistentemente el mismo fragmento una y otra vez.
La situación la impactó tanto que no pudo continuar manejando.
“Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar”, contó.
La canción que interpretó como un mensaje
El tema que sonaba pertenecía a Los Piojos, un detalle que Gianinna consideró especialmente significativo por la carga emocional que tiene esa música para ella.
Según explicó, nunca había vivido una situación similar con la radio de su auto, por lo que sintió que aquello tenía un sentido mucho más profundo que una simple falla técnica.
Para la hija de Diego, fue una señal directa de su padre.
La presencia de Diego que siente cada vez más cerca
No es la primera vez que Gianinna habla públicamente sobre episodios de este tipo.
En distintas entrevistas relató que, desde la muerte de Diego Maradona, percibe manifestaciones que interpreta como formas de conexión espiritual.
Según contó, en momentos de incertidumbre o angustia suele pedir señales y muchas veces siente que esas respuestas llegan a través de canciones o situaciones inesperadas.
“Es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso”, expresó en otra oportunidad.
El difícil presente de la familia Maradona
Mientras transita este proceso emocional, la familia continúa siguiendo de cerca las instancias judiciales vinculadas a la muerte del exfutbolista.
Las hijas de Maradona mantienen firme su reclamo de esclarecimiento y acompañan el avance de la causa judicial junto a su representante legal, Fernando Burlando.
En ese contexto, Gianinna encuentra en estas experiencias personales una forma íntima de mantener vivo el vínculo con su padre, cuya figura sigue generando impacto dentro y fuera del ámbito familiar.