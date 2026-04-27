Juicio por Maradona: Verónica Ojeda, Carlos Díaz y una de las hermanas del "10" declaran este martes

Sin embargo, este testimonio está atravesado por otra batalla legal: la disputa por la marca Maradona. Rita y su hermana Claudia Nora, junto al abogado Matías Morla, se encuentran procesadas por administración fraudulenta y tienen prohibido el uso comercial de la marca desde febrero pasado. Se espera que la defensa de las hijas del "10" vuelva a utilizar este flanco para cuestionar la objetividad de su testimonio.