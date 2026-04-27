Juicio por Maradona: Verónica Ojeda, Carlos Díaz y una de las hermanas del "10" declaran este martes
La madre de Dieguito Fernando, el psicólogo acusado y Rita Maradona se presentarán frente al tribunal. El foco estará puesto en la polémica decisión de la internación domiciliaria y la feroz interna por la marca Maradona.
Resumen para apurados
- Este martes, los tribunales de San Isidro reciben a Verónica Ojeda, Carlos Díaz y Rita Maradona para declarar en el nuevo juicio que busca culpables por la muerte del Diez en 2020.
- Tras la anulación del proceso anterior, esta instancia analiza la supuesta negligencia de siete médicos y la polémica decisión de trasladar a Diego a una internación domiciliaria.
- El caso expone la fractura familiar y la pugna por la marca Maradona. El veredicto sentará un precedente sobre la responsabilidad profesional en cuidados de pacientes críticos.
El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en los tribunales de San Isidro. Tras la anulación del primer proceso en mayo de 2025 debido a irregularidades en el desempeño de la jueza Julieta Makintach, esta nueva instancia busca determinar la responsabilidad penal de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
Las miradas estarán puestas en dos testimonios que prometen reactivar la grieta familiar: el de Rita Mabel Maradona, hermana de Diego, y el de Verónica Ojeda, expareja y madre de su hijo menor.
El eje del conflicto: ¿Quién decidió la internación domiciliaria?
Rita Maradona ya ha dejado clara su postura en audiencias previas. La hermana del ídolo integra una de las querellas y apunta directamente contra las hijas de Diego, Dalma y Gianinna, como las responsables de haber trasladado al exfutbolista a una vivienda particular en lugar de una institución médica especializada.
"Salieron con que le iban a hacer una internación domiciliaria. Me refiero a las hijas... Que yo sepa, ellas eran las que tomaban decisiones", sostuvo Rita en declaraciones que había formado parte del proceso anulado.
Sin embargo, este testimonio está atravesado por otra batalla legal: la disputa por la marca Maradona. Rita y su hermana Claudia Nora, junto al abogado Matías Morla, se encuentran procesadas por administración fraudulenta y tienen prohibido el uso comercial de la marca desde febrero pasado. Se espera que la defensa de las hijas del "10" vuelva a utilizar este flanco para cuestionar la objetividad de su testimonio.
Verónica Ojeda y el descargo del psicólogo
Además de la hermana de Diego, este martes declarará Verónica Ojeda. Como madre de Diego Fernando, Ojeda ha mantenido una postura firme contra el entorno médico y ha sido una de las voces más críticas sobre las condiciones en las que su expareja pasó sus últimos días en la casa de Tigre.
Por último, la jornada incluirá el testimonio del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados. Díaz tendrá la oportunidad de responder a las graves acusaciones de Gianinna Maradona y a una serie de audios presentados por la Fiscalía que lo comprometerían en la coordinación del tratamiento que, para la querella, fue un "plan criminal" por omisión.