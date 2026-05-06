Golpe para la Selección: una sanción de la FIFA dejaría a Prestianni afuera del inicio del Mundial

Resumen para apurados
- La FIFA extendió a nivel mundial la sanción de la UEFA contra Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria, lo que le impediría jugar el inicio del Mundial 2026 con Argentina.
- El castigo surge de una denuncia de Vinícius Júnior en un duelo Benfica-Real Madrid. Aunque restan dos fechas efectivas de suspensión, el jugador niega los cargos por falta de pruebas.
- El entorno del delantero analiza apelar ante el TAS para obtener una cautelar. La decisión impacta el armado de Scaloni y sienta un precedente sobre sanciones globales de la FIFA.
Gianluca Prestianni recibió un duro revés luego de que la FIFA confirmara la extensión mundial de la sanción que la UEFA le había impuesto por conducta discriminatoria, una decisión que podría dejarlo afuera de los primeros partidos del Mundial 2026 con la selección argentina.
La medida surge a partir del castigo aplicado por el ente europeo tras el cruce entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, en el que Vinícius Júnior denunció haber recibido un insulto racista por parte del delantero argentino durante el encuentro disputado en febrero.
Aunque no hubo pruebas concluyentes sobre la acusación puntual, la UEFA decidió sancionar al ex Vélez con seis partidos, de los cuales tres son de cumplimiento efectivo y otros tres quedaron en suspenso por dos años. Con la decisión de FIFA, la pena ahora tendrá alcance global y no solo dentro de las competencias europeas.
Uno de esos encuentros ya fue cumplido en la revancha jugada en el Santiago Bernabéu, pero todavía restan dos partidos oficiales que deberán cumplirse en cualquier torneo avalado por FIFA, situación que impacta directamente en una eventual convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La posibilidad de una apelación
En el entorno del futbolista ya analizan presentar recursos legales ante la UEFA e incluso recurrir al TAS para intentar obtener una medida cautelar que le permita jugar la Copa del Mundo, mientras Prestianni sostiene que fue sancionado “sin pruebas” y niega haber tenido conductas discriminatorias.