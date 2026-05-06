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Tini Stoessel sorprendió en el show de los Jonas Brothers y emocionó a lo fans

Tini Stoessel sorprendió al público en el show de los Jonas Brothers en el Movistar Arena al cantar junto a Joe Jonas el clásico “This is me” de Camp Rock y desatar una ola de nostalgia entre los fans.

Tini Stoessel sorprendió en el show de los Jonas Brothers Tini Stoessel sorprendió en el show de los Jonas Brothers Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel participó como invitada sorpresa en el show de los Jonas Brothers en el Movistar Arena de Argentina, donde cantó junto a Joe Jonas el hit 'This is me' ante miles.
  • La aparición se gestó tras guiños en redes sociales e incluyó el éxito 'Cupido' de Tini, en el marco de la primera fecha de la gira del grupo estadounidense por Latinoamérica.
  • El encuentro generó un fuerte impacto nostálgico y viral en redes. Crece la expectativa de los fans por una posible colaboración de estudio entre la argentina y la banda de EE.UU.
Resumen generado con IA

La primera presentación de los Jonas Brothers en Argentina dejó uno de los momentos más comentados por los fanáticos. En medio del recital realizado en el Movistar Arena, Tini Stoessel apareció como invitada especial y desató una ola de nostalgia al interpretar junto a Joe Jonas el clásico “This is me”, canción emblemática de la película Camp Rock.

La reacción del público fue inmediata. Miles de personas celebraron el inesperado cruce entre la artista argentina y los músicos estadounidenses, en una noche marcada por recuerdos, emoción y guiños a una generación que creció con las producciones de Disney.

El momento en que Tini Stoessel subió al escenario con Joe Jonas

La expectativa comenzó horas antes del recital, cuando los Jonas Brothers compartieron en sus redes sociales un video escuchando música de Tini Stoessel mientras se dirigían al estadio.

Más tarde, Joe Jonas alimentó aún más los rumores al anticipar que habría una invitada especial durante el primer show de la gira en Latinoamérica.

Finalmente, el anuncio se hizo realidad cuando Tini apareció en escena y comenzó a cantar “This is me”, uno de los temas más recordados de Camp Rock. El Movistar Arena estalló en aplausos y ovaciones, mientras los artistas compartían un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La nostalgia y el pedido de los fans por una futura colaboración

Además del histórico dueto, Tini Stoessel también interpretó “Cupido”, uno de los éxitos más populares de su carrera, frente a un estadio completamente lleno.

El encuentro reavivó además las versiones sobre una posible colaboración musical entre la cantante argentina y los Jonas Brothers. Meses atrás, el grupo había expresado públicamente su admiración por Tini y su interés en trabajar juntos en un proyecto futuro.

Tras el recital, las redes sociales se llenaron de mensajes de fanáticos que celebraron el cruce artístico y destacaron la fuerte carga nostálgica del show, especialmente por la interpretación de una canción que marcó a toda una generación.

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