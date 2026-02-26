Los “Jonas Brothers” vuelven a Argentina: cuándo estarán a la venta las entradas

A dos años de haber dado su último show en Argentina, los "Jonas Brothers" regresarán al país para presentar lo último de su música. Las superestrellas que saltaron a la fama con la película de Disney “Camp Rock”, reconocieron en el público argentino a un buen grupo de fieles fanáticos. Todo parece indicar que su última experiencia en el país fue tan satisfactoria como para que hayan decidido regresar pronto.