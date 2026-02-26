Los “Jonas Brothers” vuelven a Argentina: cuándo estarán a la venta las entradas

A dos años de haber dado su último show en Argentina, los "Jonas Brothers" regresarán al país para presentar lo último de su música. Las superestrellas que saltaron a la fama con la película de Disney “Camp Rock”, reconocieron en el público argentino a un buen grupo de fieles fanáticos. Todo parece indicar que su última experiencia en el país fue tan satisfactoria como para que hayan decidido regresar pronto.
La productora DF Entertainment, una de las principales encargadas de traer al país estrellas internacionales, acaba de anunciarlo. Poco después del mediodía se publicó un aviso desde sus redes sociales. Con historia y publicación en feed incluida, se dio a conocer cuáles serán los próximos destinos de los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas.
Cuándo estarán los Jonas Brothers en Argentina
La publicación con el anuncio de la banda se hizo en conjunto con las cuentas de Instagram de Nick, Joe y Kevin. “¡Ahh! No podemos esperar para llevar el show ‘Greetings From Your Hometown’ a Buenos Aires, Santiago y San Pablo”, escribieron. Es que la gira que harán este año incluirá tres destinos diferentes en tres de las principales ciudades latinoamericanas.
“Los extrañamos, los vemos este mayo”, anunció la banda a continuación junto a un emoji de un corazón azul, en consonancia con la portada del flyer de la gira. Así, se supo que el 6 de mayo estarán en Buenos Aires; el 10, en Santiago de Chile; y, el 13, en San Pablo, Brasil. La distancia entre las fechas ya permitió a los seguidores soñar con nuevos shows intermedios en cada destino.
Entradas para ver a los Jonas Brothers en Argentina
El sitio elegido para hacer la presentación en Argentina será el mismo que prestó su escenario en 2024: el Movistar Arena. Aunque se informó que las entradas estarán a la venta en el portal del estadio, aún no fueron lanzadas para el público. Sin embargo, se anunció la fecha para que los interesados puedan estar al tanto y conseguir sus lugares favoritos.
Para esta nueva gira, habrá una instancia de preventa exclusiva para clientes de Banco Macro. Iniciará el martes 3 de marzo a las 10, durará solo 48 horas y permitirá a un grupo selecto garantizar sus lugares. La venta de entradas para el público general empezará el jueves 5 de marzo, también a las 10 de la mañana.