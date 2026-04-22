"Entrar a los campos es una odisea": las lluvias retrasan la zafra azucarera y la trilla de granos
Las precipitaciones en Tucumán, que duplicaron y hasta triplicaron los promedios de abril, frenan las labores en los lotes. En la actividad sucroalcoholera se calcula un atraso de la campaña de entre 15 y 30 días.
Resumen para apurados
- Productores de Tucumán enfrentan retrasos de hasta 30 días en la zafra azucarera y la cosecha de granos debido a lluvias excepcionales registradas durante este mes de abril.
- Las precipitaciones triplicaron los promedios históricos, impidiendo el acceso a los campos. El sector agrícola venía de años de sequía y ahora lidia con excesos y altos costos.
- El retraso obliga a una molienda más intensiva para procesar la caña y genera riesgo de pérdida de rindes en soja. Se busca cumplir con las metas de exportación y bioetanol.
“El tiempo nos está jugando una mala pasada”. Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en Tucumán, que duplicaron o triplicaron los niveles promedios para abril, generaron preocupación en los campos de la provincia y zonas aledañas, al frenar el inicio de la cosecha de granos y retrasar hasta 30 días los planes de la zafra sucroalcoholera.
El Centro Azucarero Argentino (CAA) informó a LA GACETA que las continuas precipitaciones impiden el acceso a los campos y que esto, en consecuencia, ha obligado a cambios en los planes productivos de los cañeros e ingenios. Así, la cosecha en los cañaverales se retrasa entre 15 y 30 días, con respecto al arranque de la campaña 2025, el 10 de abril.
“Las condiciones meteorológicas que reinaban en la región en marzo pasado, cuando se realizó la reunión de la industria sucroalcoholera en Tucumán para hacer las primeras evaluaciones respecto a la zafra y el destino de la producción, se complicaron con un registro de precipitaciones que supera los antecedentes y esto determina un retraso en la zafra de 2026. Puede afirmarse que el arranque de la zafra registra un atraso de entre 15 y 30 días, con relación al año pasado, para lo cual la industria se alista para una molienda más exigente”, dijo el titular de la cámara, Jorge Feijóo.
El directivo puntualizó que esa exigencia se expresará en “el aprovechamiento de la capacidad instalada para lograr un mejor promedio diario de molienda y procesar toda la caña”.
De todas formas, aún se espera el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeoac), que suele difundirse en mayo, aunque Feijóo anticipó que la disponibilidad sería similar a la del año pasado, con la posibilidad de un leve incremento. No obstante, advirtió que todavía es una incógnita el impacto concreto que los eventos meteorológicos de las últimas semanas podrían tener sobre los rendimientos.
“El plan de producción de alcohol es superior al de la zafra pasada. Este año se espera alcanzar los 625.000 metros cúbicos. También el plan de exportaciones registra un avance destacable, como se analizó en la reunión de marzo, cuando ya se contaba con 550.000 toneladas”, dijo el directivo. Subrayó, a la vez, que al 31 de marzo ya se habían despachado 562.000 toneladas del programa de comercio exterior 2025-2026: el 87% se destina a Chile, azúcar orgánica, la Cuota Americana y Uruguay.
"Una mala pasada"
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Frías Silva, advirtió asimismo en una entrevista con LG Play sobre la intranquilidad que se vive no solo en los cañaverales, sino también en los lotes de granos.
“La marcha de la campaña viene muy trabada por las lluvias, más allá de lo que pasa con los costos (ante el aumento del gasoil). Esto es increíble. En estos últimos días, en algunos lugares cayeron hasta 160 milímetros, algo impensado. La fuerza de la naturaleza nos impide trillar: entrar a los campos es una odisea”, alertó en relación con los primeros momentos de la cosecha en la región.
Y agregó: “Hoy, todavía estamos a tiempo, pero estamos muy preocupados porque no sale el sol. Vemos los pronósticos y, hasta el domingo, todo seguirá nublado, por lo que no tendremos posibilidad de que seque. Esto implica riesgos: por ejemplo, en la soja, con esta humedad persistente y la falta de luz, las chauchas pueden empezar a abrirse y comenzamos a perder rendimientos”.
Otro fenómeno de la naturaleza vuelve a poner en vilo al sector de granos, que en campañas anteriores arrastró los efectos de la sequía, sumados a los altos costos de producción y a problemas de rentabilidad. “A nivel general, por los números que me estaban pasando, los rendimientos vienen siendo excepcionales. Ahora, la preocupación hoy es que no se puede entrar. Lo poco que se pudo trillar, fue con buenos resultados”, describió.
En esa línea, el titular de la SRT se mostró frustrado porque los productores de la región han afrontado con el paso de los años situaciones de extremos, que combinan los factores climáticos y de mercado. “Si teníamos buena producción, no teníamos precios; y si teníamos precios, no había producción. Fueron muchos años que se vienen arrastrando y que están complicando la situación financiera de los productores. Hoy, tenemos precios dentro de todo decorosos -aunque más que los precios, el problema son los costos de producción- y buenos rendimientos, pero lamentablemente el clima nos está jugando una mala pasada”, expresó.
Sobre la zafra cañera, dijo: “Un día menos de cosecha, con la cantidad de caña de azúcar que vamos a tener, genera una gran preocupación por la posibilidad de que quede (un porcentaje) en pie cuando termine la temporada”, previno al final.
Basado en los informes de la Sección Agrometeorología Eeaoc, en lo que va de abril se registró una excepcional actividad hídrica. Entre los registros más destacados, el acumulado del mes en la zona de Santa Ana se ubicó en 280,4 milímetros, cuando el promedio mensual es de 113,2 mm.; en Alpachiri se registraron 264,9 mm., frente a un promedio de 138,1 mm.; en Bella Vista, 176 mm., cuando el promedio es de 80 mm.; y en el área de Fronteritas, en Famaillá, el nivel alcanzó los 170 mm., frente a un promedio de 118,3 mm.