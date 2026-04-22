"Entrar a los campos es una odisea": las lluvias retrasan la zafra azucarera y la trilla de granos

En esa línea, el titular de la SRT se mostró frustrado porque los productores de la región han afrontado con el paso de los años situaciones de extremos, que combinan los factores climáticos y de mercado. “Si teníamos buena producción, no teníamos precios; y si teníamos precios, no había producción. Fueron muchos años que se vienen arrastrando y que están complicando la situación financiera de los productores. Hoy, tenemos precios dentro de todo decorosos -aunque más que los precios, el problema son los costos de producción- y buenos rendimientos, pero lamentablemente el clima nos está jugando una mala pasada”, expresó.