Relación entre precios de petróleo, nafta y bioetanol

Largo camino

Así esos 2,5 litros de nafta que salen del litro del crudo costarían U$S 1,55/litro, serían entonces U$S 0,62/l. Actualmente en las estaciones de servicio YPF la súper con $2.114/l son U$S 1.5/l, cercano a aquellos valores de los 2,5 litros de las refinerías. Como se observa, hay un largo camino entre las refinerías y las bocas de expendio. Es decir partiendo de un “mix” entre precios OPEP y Brent de U$S 0.69 a 1.50.Un tema muy importante de conocer, lo aportan las Consultoras. Señalan que el litro del crudo hecho nafta cuesta el 40 % del valor nafta en surtidos, o sea en nuestro caso ($ 1.50 por 0.40) son U$S 0.60 dólar el litro. El otro 60% son impuestos más los costos de refinación, logística etc. y el margen de las refinerías. Cifras coincidentes con lo expresado.