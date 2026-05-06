Es puertorriqueño, tuvo varios maestros golfísticos tucumanos y vino a participar del Abierto del Norte

Cuando Armani Pérez Hernández habla de Tucumán, lo hace como alguien que encontró mucho más que un lugar para competir. Habla de amistades, de aprendizaje y de una comunidad que terminó adoptándolo. Aunque nació en Aguadilla, Puerto Rico, y creció rodeado de béisbol, hoy siente que una parte importante de su carrera profesional se construyó entre las montañas y las canchas tucumanas. Por eso no sorprende escucharlo hablar con tanto cariño del Abierto del Norte, torneo que volvió a traerlo a Alpa Sumaj para disputar la edición 59° del certamen. “Es como jugar en mi casa”, resume.