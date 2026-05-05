El Abierto del Norte ya tiene definidos sus grupos destacados
La edición 59° del tradicional torneo comenzará hoy en Alpa Sumaj con presencia de figuras nacionales e internacionales. Augusto Núñez compartirá salida con Mateo Pulcini, mientras que Mariano Malmierca (h) jugará junto al “Pigu” Romero. También habrá fuerte presencia tucumana con Nelson Ledesma, César Costilla, Martín Contini y Jorge Monroy.
Resumen para apurados
- La 59° edición del Abierto del Norte de golf inicia hoy en Alpa Sumaj, Tucumán, con 90 competidores que buscan el título en uno de los certámenes más tradicionales del país.
- El torneo destaca por el regreso del campeón Augusto Núñez y la presencia de Andrés 'Pigu' Romero. Se confirmaron grupos clave con figuras como Nelson Ledesma y César Costilla.
- La competencia promete tres jornadas de alto nivel, reafirmando a Tucumán como sede clave del golf nacional y proyectando el talento local hacia circuitos internacionales.
La edición 59° del Abierto del Norte comenzará hoy en Alpa Sumaj y ya quedaron definidos algunos de los grupos más atractivos de la primera jornada, que contará con presencia de figuras nacionales, referentes tucumanos y campeones del certamen.
Uno de los grupos más esperados será el que integrarán Augusto Núñez y Mateo Pulcini. El campeón defensor del torneo saldrá a las 9:10 por el hoyo 1 junto al joven competidor que viene de disputar el Tour de Masters, en una de las salidas que más expectativa genera entre los fanáticos.
También tendrá protagonismo Mariano Malmierca (h), campeón defensor de la categoría scratch, quien compartirá recorrido con Andrés “Pigu” Romero. Ambos comenzarán su participación a las 8:50 desde el hoyo 10.
La representación tucumana contará con varios nombres de peso distribuidos en distintos horarios. Martín Contini iniciará su vuelta a las 8:40 por el hoyo 10, mientras que Jorge Monroy saldrá a la misma hora, pero desde el hoyo 1.
Por su parte, Nelson Ledesma, uno de los máximos referentes tucumanos y jugador con experiencia en el PGA Tour, comenzará a las 9 desde el hoyo 10. César Costilla, otro histórico del golf provincial, tendrá su salida a las 9:10 por el hoyo 1.
Con 90 jugadores en competencia y una nómina que combina experiencia, presente internacional y fuerte presencia local, el torneo promete tres jornadas de alto nivel en uno de los campos más tradicionales del norte argentino.