Estados Unidos emitirá pasaportes y monedas con la imagen de Donald Trump

Las acciones conmemorativas no se limitan a los pasaportes. En octubre, funcionarios propusieron acuñar una moneda de un dólar con la imagen de Trump. Según bocetos preliminares, cuya autenticidad fue confirmada por el tesorero estadounidense Brandon Beach, una de las caras mostraría el perfil del presidente junto a las inscripciones “Freedom”, “In God we trust” y “1776-2026”. La otra lo representaría de pie, con el puño derecho cerrado frente a una bandera, acompañado por la frase “Fight, Fight, Fight”, en alusión a su consigna tras el intento de asesinato que sufrió en 2024 durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania.