Estados Unidos emitirá pasaportes y monedas con la imagen de Donald Trump

Resumen para apurados
- EE.UU. emitirá pasaportes y monedas con la imagen de Donald Trump por el 250° aniversario de la independencia el 4 de julio, un hecho inédito para un mandatario en ejercicio.
- El Departamento de Estado lanzará una edición limitada opcional. La iniciativa incluye una moneda de un dólar con la consigna 'Fight, Fight, Fight' tras el atentado sufrido en 2024.
- La medida rompe la tradición de no incluir mandatarios vivos en documentos oficiales. Refleja una agenda de fuerte impronta personalista en los símbolos históricos del país.
El gobierno de Estados Unidos avanza con una serie de iniciativas para conmemorar el 250° aniversario de la independencia, el próximo 4 de julio, que incluyen la emisión de pasaportes y monedas con la imagen del presidente Donald Trump. La medida no tiene precedentes, ya que sería la primera vez que un mandatario en ejercicio aparece en este tipo de documentos oficiales.
El Departamento de Estado confirmó que prepara una edición limitada de pasaportes conmemorativos que incorporarán una ilustración de Trump en una de sus páginas interiores. El diseño, que fue analizado durante meses y aprobado a última hora del lunes, estará disponible únicamente a pedido en la oficina de pasaportes de Washington D.C. Quienes no deseen este formato podrán optar por el documento estándar.
“Para celebrar que Estados Unidos conmemora el 250° aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes con un diseño especial”, explicó el vocero del organismo, Tommy Pigott. Según detalló, estos documentos contarán con ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, aunque mantendrán las mismas características de seguridad.
La imagen del mandatario aparecerá en una página interior, acompañada por el texto de la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense. Entre los cambios también se incluye una portada con las palabras “United States of America” en la parte superior y “Passport” en la inferior, en una disposición inversa a la habitual. En la contraportada, en tanto, habrá una lámina dorada con la bandera y el número 250 rodeado de estrellas.
Actualmente, los únicos presidentes representados en los pasaportes estadounidenses forman parte de una ilustración del Monte Rushmore, donde figuran George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. También aparecen símbolos históricos como la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, además de citas de figuras como Martin Luther King Jr. y de ex mandatarios.
Las acciones conmemorativas no se limitan a los pasaportes. En octubre, funcionarios propusieron acuñar una moneda de un dólar con la imagen de Trump. Según bocetos preliminares, cuya autenticidad fue confirmada por el tesorero estadounidense Brandon Beach, una de las caras mostraría el perfil del presidente junto a las inscripciones “Freedom”, “In God we trust” y “1776-2026”. La otra lo representaría de pie, con el puño derecho cerrado frente a una bandera, acompañado por la frase “Fight, Fight, Fight”, en alusión a su consigna tras el intento de asesinato que sufrió en 2024 durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania.
El rostro de Trump también aparece en algunos pases para parques nacionales de 2026, donde comparte espacio con George Washington. Las autoridades advirtieron que cubrir o alterar su imagen podría invalidar estos documentos.
A su vez, en diciembre pasado, la junta directiva del Kennedy Center, designada por Trump, aprobó incorporar su nombre al del reconocido espacio cultural, modificación que se concretó en menos de un día. En esa misma línea, el gobierno rebautizó el Instituto de la Paz de Estados Unidos como “Instituto de la Paz Donald J. Trump”.
En febrero, otra intervención generó repercusión: una gran pancarta con el rostro del mandatario y la frase “Hagamos que Estados Unidos sea seguro de nuevo” fue colocada en la sede del Departamento de Justicia en Washington.
Las distintas iniciativas forman parte de una agenda conmemorativa amplia, aunque con un rasgo distintivo: la fuerte presencia de la figura presidencial en elementos oficiales y simbólicos vinculados a la historia del país.