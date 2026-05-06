Qué pasa si comes mandarinas todos los días: beneficios para la piel, la circulación y las defensas

La mandarina es una de las frutas estrella de los meses más frescos. Dulce, fácil de consumir y accesible, se convierte en un hábito diario para muchas personas. Pero, ¿qué ocurre realmente en el cuerpo cuando se comen mandarinas todos los días? La respuesta es clara: puede tener efectos positivos en la salud general, especialmente en la piel, el sistema inmunológico y la circulación sanguínea.