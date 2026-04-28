Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro de limpieza

Por qué funciona contra las plagas que aparecen en casa

La lógica detrás de este recurso se apoya en el comportamiento de ciertas especies de hormigas, que no consumen directamente los restos vegetales que recolectan, sino que los utilizan para cultivar un hongo del que luego se alimentan. A partir de esta dinámica, el método busca introducir un hongo distinto que interfiera en ese proceso y provoque el abandono del hormiguero.