Corrientes: así fue el feliz reencuentro del niño desaparecido con su mamá

Resumen para apurados
- Nahuá, de 6 años, fue hallado sano en Corrientes tras ser secuestrado por su padre el domingo en Goya. El niño se reencontró con su madre tras activarse la Alerta Sofía.
- El hallazgo ocurrió en El Duraznillo gracias al aviso de un vecino. El padre fue detenido tras estar prófugo por intento de homicidio y escapar con el menor tras un tiroteo.
- El éxito del operativo valida el protocolo Alerta Sofía en el país. La justicia ahora procesará al progenitor y a un abogado detenido por colaborar en el traslado del menor.
N, el nene de 6 años cuya desaparición mantuvo en vilo a la provincia desde el domingo, fue encontrado sano y salvo en una zona rural de acceso difícil, a 40 kilómetros de la ciudad de Goya. El Ministerio de Seguridad de la provincia difundió las primeras imágenes del reencuentro con su madre, Mariana Riquelme, sellando así el final feliz de una búsqueda que había movilizado a fuerzas provinciales y nacionales bajo el protocolo Alerta Sofía.
"Nahuá se encuentra sano y salvo junto a su madre y familia", informó oficialmente la cartera de Seguridad provincial en el comunicado que acompañó las fotos del reencuentro. Las imágenes muestran al pequeño junto a Mariana y su abuelo Juan Ramón Riquelme, quien desde el primer momento no perdió la fe en el buen desenlace. «Apareció gracias a Dios. Tenía fe de que iba a aparecer. Estoy muy agradecido con todos», declaró emocionado el hombre.
Un vecino que hizo la diferencia
El hallazgo se produjo en la mañana del martes en el paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya. Fue un poblador rural quien advirtió la presencia de personas extrañas en la zona y dio aviso de inmediato a las autoridades. Según relató el testigo, fue el propio Josías Santos Regis —padre del niño y prófugo tras el tiroteo del domingo— quien le hizo señas desde la espesura del monte. "Me acerqué y estaban sentados en el pasto, me dijeron que tenían hambre", contó el vecino. El dato que más conmovió: el pequeño Nahuá llevaba tres días sin comer, a la intemperie, en una zona de campo cerrado.
El operativo y el reconocimiento oficial
El Ministerio de Seguridad no tardó en reconocer públicamente el trabajo de los efectivos que intervinieron durante más de dos días. «Destacamos y reconocemos la labor de los integrantes de cada área de la Policía que trabajaron con vocación y profesionalismo en la búsqueda del niño y lograron capturar a su padre», expresó el comunicado oficial. Las autoridades señalaron que el resultado del operativo "reafirma el compromiso del Gobierno de Corrientes con la seguridad y la protección de cada correntino".
La búsqueda había involucrado desde el lunes un amplísimo despliegue de fuerzas provinciales y federales, con rastrillajes en zonas rurales del sur de la provincia y coordinación bajo los lineamientos de la Alerta Sofía, el protocolo de máxima urgencia que se activa cuando un menor se encuentra en riesgo inminente. Tras el rescate, Nahuá fue trasladado de inmediato para recibir atención médica y alimentaria.
El padre, detenido; la causa judicial, abierta
Josías Santos Regis fue detenido en el mismo lugar donde se encontró al niño y trasladado bajo fuerte custodia policial. Sobre él pesaba desde el domingo una causa por tentativa de homicidio, tras haberle disparado cuatro veces a Javier Nievas, de 47 años, en la vivienda donde se encontraba Mariana junto a amigos. Fue después de ese ataque que el hombre huyó con Nahuá, quien en ese momento se encontraba en su camioneta, y cortó todo contacto.
En paralelo, en el marco de la investigación también fue detenido el abogado José Codazzi —conocido por su participación en el caso Loan Peña— tras admitir haber transportado al padre y al niño desde Esquina hasta la zona de San Isidro, en Goya.