Corrientes: así fue el feliz reencuentro del niño desaparecido con su mamá

Un vecino que hizo la diferencia

El hallazgo se produjo en la mañana del martes en el paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya. Fue un poblador rural quien advirtió la presencia de personas extrañas en la zona y dio aviso de inmediato a las autoridades. Según relató el testigo, fue el propio Josías Santos Regis —padre del niño y prófugo tras el tiroteo del domingo— quien le hizo señas desde la espesura del monte. "Me acerqué y estaban sentados en el pasto, me dijeron que tenían hambre", contó el vecino. El dato que más conmovió: el pequeño Nahuá llevaba tres días sin comer, a la intemperie, en una zona de campo cerrado.