Secciones
Seguridad

Apareció sano y salvo el niño de seis años buscado en Corrientes: su padre fue detenido

El menor fue hallado en el paraje El Duraznillo, a 40 kilómetros de Goya. La madre había denunciado antecedentes de violencia del hombre, de nacionalidad brasileña.

El pequeño era buscado desde el pasado domingo. El pequeño era buscado desde el pasado domingo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hallaron sano a un niño de 6 años este martes en Corrientes tras desaparecer el domingo. Su padre, de origen brasileño, fue detenido por llevárselo y herir a un hombre.
  • El hombre retiró al menor para almorzar y no regresó. El hallazgo ocurrió en El Duraznillo tras una Alerta Sofía y denuncias de violencia de género previas contra el captor.
  • El detenido quedó a disposición judicial enfrentando cargos por rapto y agresión armada. El caso resalta la importancia de la coordinación entre fuerzas federales y provinciales.
Resumen generado con IA

El niño de seis años que había desaparecido el domingo en la ciudad correntina de Esquina fue encontrado sano y salvo este martes por la mañana, según confirmó su abuelo, Juan Ramón Riquelme. En tanto, el padre del menor, un hombre de nacionalidad brasileña, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

"Gracias a Dios apareció. Tenía mucha fe de que iba a aparecer", indicó el abuelo y precisó que el niño fue hallado en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya. Desde el domingo se había desplegado un amplio operativo de búsqueda tras perderse su rastro.

"El niño fue encontrado sano y salvo. En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con su paradero", comunicó el Ministerio de Seguridad de Corrientes. La activación de la Alerta Sofía se dispuso ante la falta de novedades y la sospecha de que su integridad podría estar comprometida.

La denuncia fue realizada por la madre del niño y expareja del detenido. Según su relato, el padre retiró al menor al mediodía con la excusa de almorzar, pero por la noche dejó de responder los llamados.

"Él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería", declaró la mujer, quien además dijo que había solicitado su deportación.

El caso se agravó luego de que el padre fuera señalado como el presunto autor de un ataque a balazos contra un hombre de 47 años, identificado como Javier Nievas, que permanece fuera de peligro en el Hospital San Roque. Tras ese episodio, el sospechoso habría huido con su hijo.

Ante esto, la Policía de Corrientes montó un operativo cerrojo con controles en distintos puntos de la zona.

Temas Corrientes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
1

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país
2

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
3

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
5

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
2

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
3

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
4

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
5

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Más Noticias
“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle

“Con asistencia respiratoria y en estado crítico”: cómo es la situación del niño accidentado en Horco Molle

Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

Sigue en estado crítico el niño que se accidentó con su bicicleta en las sendas de Horco Molle

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Cáncer de vejiga: cuáles son los síntomas de alerta y cuándo consultar al médico

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Alerta naranja y amarilla: tormentas, viento zonda y lluvia intensa afectarán este martes al país

Comentarios