Apareció sano y salvo el niño de seis años buscado en Corrientes: su padre fue detenido

Resumen para apurados
- Hallaron sano a un niño de 6 años este martes en Corrientes tras desaparecer el domingo. Su padre, de origen brasileño, fue detenido por llevárselo y herir a un hombre.
- El hombre retiró al menor para almorzar y no regresó. El hallazgo ocurrió en El Duraznillo tras una Alerta Sofía y denuncias de violencia de género previas contra el captor.
- El detenido quedó a disposición judicial enfrentando cargos por rapto y agresión armada. El caso resalta la importancia de la coordinación entre fuerzas federales y provinciales.
El niño de seis años que había desaparecido el domingo en la ciudad correntina de Esquina fue encontrado sano y salvo este martes por la mañana, según confirmó su abuelo, Juan Ramón Riquelme. En tanto, el padre del menor, un hombre de nacionalidad brasileña, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
"Gracias a Dios apareció. Tenía mucha fe de que iba a aparecer", indicó el abuelo y precisó que el niño fue hallado en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya. Desde el domingo se había desplegado un amplio operativo de búsqueda tras perderse su rastro.
"El niño fue encontrado sano y salvo. En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con su paradero", comunicó el Ministerio de Seguridad de Corrientes. La activación de la Alerta Sofía se dispuso ante la falta de novedades y la sospecha de que su integridad podría estar comprometida.
La denuncia fue realizada por la madre del niño y expareja del detenido. Según su relato, el padre retiró al menor al mediodía con la excusa de almorzar, pero por la noche dejó de responder los llamados.
"Él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería", declaró la mujer, quien además dijo que había solicitado su deportación.
El caso se agravó luego de que el padre fuera señalado como el presunto autor de un ataque a balazos contra un hombre de 47 años, identificado como Javier Nievas, que permanece fuera de peligro en el Hospital San Roque. Tras ese episodio, el sospechoso habría huido con su hijo.
Ante esto, la Policía de Corrientes montó un operativo cerrojo con controles en distintos puntos de la zona.