Desesperada búsqueda de un niño de seis años en Corrientes: activaron la alerta Sofía

Resumen para apurados
- Seguridad activó la Alerta Sofía para hallar a Nahuá Riquelme, de 6 años, desaparecido el domingo en Esquina, Corrientes, luego de que su padre se lo llevara tras un acto violento.
- El padre del niño, Josias Santos Regis, disparó contra la pareja de su exesposa antes de huir con el menor. Se investiga el hecho como tentativa de homicidio y rapto de Nahuá.
- La movilización coordinada de fuerzas federales y provinciales busca localizar al menor de forma urgente, mientras se refuerzan controles ante el riesgo de salida de la provincia.
El Ministerio de Seguridad Nacional activó la alerta Sofía en medio de un intenso operativo para dar con el paradero de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que desapareció en la localidad de Esquina, en Corrientes.
De acuerdo con fuentes oficiales, el niño fue visto por última vez el domingo por la noche y los investigadores sostienen que podría encontrarse junto a su padre, Josias Santos Regis, conocido como “El Brasilero”.
Nahuá tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable.
“Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó Mariana Riquelme, madre del menor, en declaraciones a medios locales.
Según informó el sitio Impacto Corrientes, el episodio que derivó en la desaparición se inició alrededor de las 21.30, cuando el padre del nene irrumpió en la vivienda de su expareja con la intención de hablar. En ese contexto se produjo una pelea con otro hombre, identificado como Nievas, a quien Santos Regis le disparó en tres ocasiones.
La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro, aunque el hecho es investigado como tentativa de homicidio.
Tras el violento altercado, Santos Regis escapó del lugar llevándose consigo al niño, lo que abrió una segunda línea de investigación centrada en la localización y resguardo del menor.
Ante la gravedad del caso, intervienen de manera coordinada la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con rastrillajes y controles en la zona.