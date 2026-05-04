Desesperada búsqueda de un niño de seis años en Corrientes: activaron la alerta Sofía

Según informó el sitio Impacto Corrientes, el episodio que derivó en la desaparición se inició alrededor de las 21.30, cuando el padre del nene irrumpió en la vivienda de su expareja con la intención de hablar. En ese contexto se produjo una pelea con otro hombre, identificado como Nievas, a quien Santos Regis le disparó en tres ocasiones.