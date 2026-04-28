Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce
La ex participante Romina Orthusteguy reveló detalles de su relación con Eduardo Carrera tras su paso por Gran Hermano y aseguró que tuvieron una hija en común, a la que él no reconoce públicamente. Además, recordó episodios de violencia y la polémica reacción del actual concursante al enterarse del embarazo.
Resumen para apurados
- Romina Orthusteguy denunció que Eduardo Carrera, actual participante de Gran Hermano, no reconoce a su hija. El reclamo surge mientras él compite en la nueva edición del reality.
- La pareja se formó en GH3, marcada por violencia verbal. Romina reveló que Carrera rechazó el embarazo y solo vio a la joven dos veces, priorizando siempre su carrera profesional.
- El escándalo impacta en la imagen de Carrera dentro del show, donde solo menciona a un hijo varón. La humillación pública de la joven podría derivar en futuros reclamos legales.
La ex participante de Gran Hermano 3, Romina Orthusteguy, volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar aspectos desconocidos de su relación con Eduardo Carrera, hoy concursante de Gran Hermano. En una entrevista reciente, la publicista contó que ambos tuvieron una hija en común, pero aseguró que él no mantiene vínculo con la joven.
Orthusteguy y Carrera se conocieron durante la tercera edición del reality, donde protagonizaron una relación marcada por conflictos y episodios de tensión. A pesar de las fuertes discusiones dentro de la casa —incluido un recordado episodio en el que él rompió una copa en medio de una pelea—, decidieron continuar el vínculo una vez finalizado el programa.
“Eso le cag... la carrera”: el duro recuerdo de Romina
En diálogo con el ciclo Bondi Live, Romina repasó momentos delicados de la relación y denunció situaciones de violencia verbal. “Me acuerdo de estar maquillándome y que me dijera ‘put*’, o de estar durmiendo, que sonara el teléfono y se levantara y rompiera todo a las patadas porque eso lo despertaba”, relató.
Además, recordó cómo reaccionó Carrera cuando le contó que estaba embarazada: “Cuando le dije que estaba embarazada me miró fijo y me respondió que eso ‘le cag... la carrera’”, expresó en la entrevista con Matías Bagnato, quien también fue parte de aquella edición del reality.
La hija que no reconoce públicamente
La situación tomó mayor repercusión cuando en el programa LAM, el conductor Ángel de Brito reveló que Carrera solo vio a su hija el día de su nacimiento y en otra ocasión posterior.
“A Romina lo que la animó a hablar es que él haya entrado a la casa de Gran Hermano e ignore a su hija. La chica se sintió públicamente humillada porque no la menciona ni la reconoce”, sostuvo el periodista.
El presente de Eduardo Carrera en el reality
Dentro de la actual edición de Gran Hermano, Carrera aseguró que regresó en busca de revancha. Sin embargo, su paso por la casa no ha sido sencillo: mantiene escasa afinidad con sus compañeros y suele quedar nominado en las galas.
En ese contexto, logró acercarse a algunos participantes como Sol Abraham y Emanuel Di Gioia, y en las últimas horas también se mostró cercano a Gladys La Bomba Tucumana, con quien podría generar una nueva alianza.
A pesar de la polémica, en cada gala el participante envía saludos a su hijo —el único que reconoce públicamente— y expresa su deseo de reencontrarse con él al salir del programa, mientras crece la controversia por la hija que, según denunció Orthusteguy, continúa sin ser reconocida.