Escándalo en Gran Hermano: una ex participante contó que tuvo una hija con Eduardo Carrera y él no la reconoce

La ex participante de Gran Hermano 3, Romina Orthusteguy, volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar aspectos desconocidos de su relación con Eduardo Carrera, hoy concursante de Gran Hermano. En una entrevista reciente, la publicista contó que ambos tuvieron una hija en común, pero aseguró que él no mantiene vínculo con la joven.