Llega el día más esperado por Tucumán en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro abre sus puertas hoy a la celebración del Día de Tucumán, con una programación diseñada para mostrar, en uno de los escenarios culturales más importantes del país, la riqueza literaria, académica y artística de la provincia.
La actividad comenzará a las 15 en el stand Norte Cultura -donde funciona el espacio tucumano- con la presentación de la antología sobre la obra de Rubén Cruz, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt). A las 17, la agenda se trasladará hacia la reflexión histórica con la conferencia “Nicolás Avellaneda: un verdadero estadista”, a cargo del Dr. Alfonso Santiago, de la Universidad Austral. Una hora más tarde, a las 18, el espacio dará lugar a dos conferencias que proponen repensar la provincia desde nuevas claves de lectura. Por un lado, Carlos Miguel Segura, de la Universidad Torcuato Di Tella y del Conicet, ofrecerá la charla “Más allá del 9 de Julio: Tucumán como termómetro de la historia nacional”. En paralelo, Emiliano Salas, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella y la UCA, desarrollará la conferencia “Apuntes para pensar la historia económica de Tucumán desde el siglo XXI”.
El momento central de la jornada llegará desde las 19, en la Sala Tulio Halperín Donghi, con el acto institucional del Día de Tucumán, donde confluirán literatura, investigación académica, música y representaciones artísticas.
Uno de los primeros momentos estará dedicado a la presentación de publicaciones del Fondo Editorial Aconquija: “Piñata”, de Liliana Jalile, y “La última desaparición”, de Horacio Elsinger, obras que serán comentadas por la doctora Liliana Massara. Habrá además una intervención de narración oral a cargo de Alejandra Jiménez, quien ofrecerá una performance de cinco minutos, aportando una dimensión escénica y sensible al encuentro. También se presentará el libro del INAMU “Tucumán es Zamba”, publicación que pone en valor una de las expresiones musicales más representativas del repertorio folklórico provincial.
De sumo interés
Un punto destacado será la presentación de “Mujeres, ciencia y universidad en Tucumán”, editado por Edunt, a cargo de las doctoras Marcela Vignoli (historiadora, investigadora del Conicet. coautora y compiladora de la obra) y Soledad Martínez Zuccardi (directora de la editorial).
La obra constituye un aporte fundamental a la historiografía provincial al reconstruir las trayectorias de mujeres que fueron protagonistas del desarrollo académico, científico y cultural de Tucumán. Escrita por un equipo interdisciplinario de investigadoras de la UNT y del Conicet, la publicación nació a partir de una invitación de la editorial universitaria a un grupo que desde hace más de una década investiga la historia de las mujeres desde una perspectiva de género.
El resultado es una selección de 10 perfiles entre los que aparecen nombres emblemáticos, como Lola Mora y Margarita Todd, junto a otras mujeres cuya labor estuvo estrechamente ligada al crecimiento institucional de la UNT y a la construcción de campos científicos, educativos y culturales.
Otras presencias
La jornada contará además con palabras institucionales de la ministra de Educación, Susana Montaldo; del secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; y de la directora de Letras del Ente Cultural, Silvia Camuña, El cierre estará a cargo de Mica Flores y Julio Santillán, quienes aportarán música y emoción a una celebración concebida como síntesis de las múltiples expresiones culturales tucumanas.
Esta participación de Tucumán en la Feria del Libro de Buenos Aires representa una afirmación de pertenencia cultural y una declaración de principios. En tiempos en que los debates públicos suelen estar atravesados por la urgencia y por la fugacidad, apostar por los libros, por la investigación y por el pensamiento crítico implica defender un horizonte de construcción colectiva.