Llega el día más esperado por Tucumán en la Feria del Libro

La actividad comenzará a las 15 en el stand Norte Cultura -donde funciona el espacio tucumano- con la presentación de la antología sobre la obra de Rubén Cruz, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt). A las 17, la agenda se trasladará hacia la reflexión histórica con la conferencia “Nicolás Avellaneda: un verdadero estadista”, a cargo del Dr. Alfonso Santiago, de la Universidad Austral. Una hora más tarde, a las 18, el espacio dará lugar a dos conferencias que proponen repensar la provincia desde nuevas claves de lectura. Por un lado, Carlos Miguel Segura, de la Universidad Torcuato Di Tella y del Conicet, ofrecerá la charla “Más allá del 9 de Julio: Tucumán como termómetro de la historia nacional”. En paralelo, Emiliano Salas, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella y la UCA, desarrollará la conferencia “Apuntes para pensar la historia económica de Tucumán desde el siglo XXI”.