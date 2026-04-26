Este es el cronograma de Tucumán en una Feria del Libro cruzada por la política: cronograma de actividades

“La Ley de Glaciares no se toca -enfatizó Cabezón Cámara-. El agua vale más que todo, porque sin agua no hay cóndores, no hay vino, no hay helados, no hay flores que florezcan ni patitos. Sin agua no hay colores, no hay vacaciones, no hay frutillas para el postre ni pelopinchos. Sin agua no hay trabajo, no hay mundiales, no hay cultivos, no hay fiestas para bailar ni papá noeles. Sin agua no hay cuentos, no hay viajes, no hay Perlongher, no hay Lamborghinis, no hay libertad ni mariposas. Sin agua no hay poesía, sin agua no hay fotosíntesis, sin agua no hay vida y libros tampoco”.