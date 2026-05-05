Boca y una parada clave en la Copa Libertadores: horario, equipos y lo que hay que saber del duelo contra Barcelona

Resumen para apurados
- Boca Juniors visita a Barcelona en Guayaquil este martes a las 21:00 por la Copa Libertadores, buscando un triunfo clave para liderar el parejo Grupo D del certamen continental.
- Tras rotar jugadores en el torneo local, Claudio Úbeda recupera a sus titulares. Milton Giménez reemplazará al suspendido Bareiro en un grupo donde tres equipos suman seis puntos.
- Una victoria dejaría a Boca cerca de octavos de final. Barcelona se juega su última chance de clasificación o de acceder a la Sudamericana en una zona que se define por detalles.
Boca atraviesa un gran momento y buscará sostener el envión este martes, desde las 21, cuando visite a Barcelona en Guayaquil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras vencer a Central Córdoba con un equipo alternativo, Claudio Úbeda volverá a contar con sus habituales titulares para intentar sacar ventaja en un Grupo D que se presenta sumamente parejo.
Tras un inicio ideal, que incluyó triunfos en Chile ante Universidad Católica y frente a los dirigidos por César Farías en La Bombonera, el "Xeneize" parecía encaminarse a una clasificación temprana a octavos de final. Sin embargo, la reciente caída en Belo Horizonte ante Cruzeiro le puso un freno a su arranque perfecto; por eso, el duelo en Ecuador adquiere una trascendencia vital.
En una zona donde Barcelona llega sin puntos, los otros tres integrantes suman seis unidades y pelean palmo a palmo por los dos lugares en la siguiente instancia. A priori, Boca y Cruzeiro corren con cierta ventaja al tener dos de los tres partidos restantes en condición de local, pero el panorama sigue abierto.
Lo cierto es que Úbeda mantendrá el método que tan buenos dividendos le ha dado: los titulares descansaron el fin de semana, el equipo ganó en Santiago del Estero y todos llegan en plenitud física al compromiso de este martes. La única novedad en la alineación será el ingreso de Milton Giménez en lugar de Adam Bareiro, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en Brasil.
Por el lado de Barcelona, esta representa la última chance de meterse en la conversación por los octavos o, al menos, pelear por el tercer puesto para acceder a la Copa Sudamericana. Con tres derrotas a cuestas, Farías también preservó a sus figuras el fin de semana, aunque el empate 1-1 frente a Manta por el torneo ecuatoriano dejó sabor a poco, especialmente porque jugó todo el segundo tiempo con un hombre más.
Aunque la formación no fue confirmada oficialmente, el DT venezolano contará con el regreso de sus titulares. Se destaca la presencia de Darío Benedetto como referente de área, acompañado por Héctor Villalba. Además, el conjunto local contaría con otros dos argentinos desde el arranque: Milton Céliz y Matías Lugo.
Probables formaciones
Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.