Boca y una parada clave en la Copa Libertadores: horario, equipos y lo que hay que saber del duelo contra Barcelona

Por el lado de Barcelona, esta representa la última chance de meterse en la conversación por los octavos o, al menos, pelear por el tercer puesto para acceder a la Copa Sudamericana. Con tres derrotas a cuestas, Farías también preservó a sus figuras el fin de semana, aunque el empate 1-1 frente a Manta por el torneo ecuatoriano dejó sabor a poco, especialmente porque jugó todo el segundo tiempo con un hombre más.