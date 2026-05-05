Así se juegan los octavos del torneo Apertura: partidos y horarios del fin de semana

Resumen para apurados
- Los octavos de final del torneo Apertura se disputarán este sábado 9 y domingo 10 de mayo en diversas sedes para definir a los ocho mejores equipos que siguen hacia el título.
- La fase eliminatoria incluye duelos clave como el clásico Talleres-Belgrano, Boca ante Huracán y River frente a San Lorenzo en partidos únicos donde no existe el margen de error.
- Estos cruces determinarán el cuadro de cuartos de final y marcarán el rumbo hacia la consagración en una etapa de alta presión que definirá el futuro de los clubes grandes del país.
El torneo Apertura entra en su etapa decisiva con el inicio de los octavos de final, una instancia que se jugará entre sábado y domingo y que definirá a los ocho equipos que seguirán en carrera por el título.
La jornada del sábado tendrá como uno de los grandes atractivos el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, además de la presentación de Boca frente a Huracán, en un día que concentrará varios cruces importantes.
El domingo continuará la acción con partidos de alto voltaje, entre ellos el duelo entre River y San Lorenzo y el enfrentamiento entre Estudiantes y Racing, en una programación que terminará de definir el cuadro de los cuartos de final.
Cada partido será eliminatorio, por lo que no habrá margen de error y cualquier detalle puede resultar determinante en una fase donde los equipos buscarán avanzar a toda costa.
Partidos y horarios
Sábado 9 de mayo
16.30 - Talleres vs. Belgrano
19 - Boca vs. Huracán
21.30 - Argentinos vs. Lanús
21.30 - Independiente Rivadavia vs. Unión
Domingo 10 de mayo
15 - Rosario Central vs. Independiente
17 - Estudiantes vs. Racing
19 - River vs. San Lorenzo
21.30 - Vélez vs. Gimnasia