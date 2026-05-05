Secciones
SociedadEstilo de vida

Horóscopo: estos son los tres signos que atravesarán altibajos en sus relaciones estas semanas

Los astros influirán y potenciarán algunos conflictos que vienen latentes desde hace algunos días.

Llega un período difícil de transitar para tres signos, pero esto no implica un corte definitivo. Llega un período difícil de transitar para tres signos, pero esto no implica un corte definitivo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Piscis, Géminis y Escorpio enfrentarán tensiones en sus vínculos afectivos durante mayo debido a tránsitos lunares y planetarios que revelarán verdades ocultas y conflictos.
  • Piscis verá la realidad tras la idealización, Géminis tendrá fallas de comunicación por Mercurio y Escorpio deberá manejar la desconfianza para no dañar sus vínculos actuales.
  • Este período de transición no implica rupturas definitivas, sino una fase de sinceridad y replanteos necesaria para fortalecer o redefinir el futuro de las relaciones personales.
Resumen generado con IA

Mayo será un mes complejo para tres signos en particular. Según las últimas predicciones de los astrólogos, la Luna en su cuarto creciente será beneficiosa para gran parte de los signos. Sin embargo, esto no implica que los cambios que se producirán vayan a ser fáciles de transitar.

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán éxito en el amor y en el trabajo en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán éxito en el amor y en el trabajo en mayo, según Ludovica Squirru

Desde este fin de semana, se dará un período de transición marcada, signado por los descubrimientos y las realizaciones. Se darán eventos que permitirán descubrir cuál es la verdad detrás de cada vínculo, qué intenciones tienen las personas y cuál es el camino a seguir a partir de ahora.

Horóscopo: signos con altibajos en sus relaciones

Los análisis astrológicos lo indica claramente: Piscis, Géminis y Escorpio se perfilan con las casas más propensas a atravesar períodos que marcarán un antes y un después en sus relaciones. Verdades familiares, infidelidades y hasta problemas laborales pueden salir a la luz durante la próxima semana hasta la Luna llena.

La idealización que Piscis hace de sus amores le llevan a pensar que todo es color de rosa. Pero unos indicios en las últimas semanas le hicieron abrir los ojos Su capacidad de amar sin reservas empieza a convertirse en un obstáculo. Ese ciclo se cerrará gracias a un evento sorprendente. La percepción de los piscianos se verá nublada temporalmente pero al fin podrá ver las conductas inconsistentes de su pareja.

Mercurio sale de su fase retrógrada y eso afectará a Géminis. Sus vínculos pueden quedar pendiendo de un hilo, en particular los amorosos, debido a problemas de comunicación y una importante incapacidad para transmitir mensajes y hacer entender verdaderas intenciones. Será importante prestar atención a los períodos de abstracción en los que, por concentrarse en cosas puntuales, dejan de prestar atención a lo que está sucediendo en la pareja.

La intensidad y pasión con que Escorpio vive cada uno de los aspectos de su vida se volverán, una vez más, un ancla que no deje avanzar. Los astros influirán generando un clima de desconfianza: sentimiento que debe escucharse como si fuera una intuición, pero al que no se debe permitir dominar toda la relación. Será crucial dejar de lado las suposiciones y pensar qué actitudes y qué hechos de los demás nos permiten confiar en ellos y cuáles no.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Horóscopo de mayo 2026: qué le espera a cada signo en el amor, el trabajo y las decisiones importantes

Horóscopo chino: los signos que si se exceden en confianza perderán su buena racha durante mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que si se exceden en confianza perderán su buena racha durante mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tomar precauciones en este tiempo de prosperidad, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tomar precauciones en este tiempo de prosperidad, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán
1

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000
2

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
3

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos
4

Cuál es el motivo del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios
5

Avanza la obra en la sede central del Registro Civil: cuáles serán los cambios

Ranking notas premium
Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
1

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
2

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
3

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
4

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
5

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Más Noticias
Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Adorni convoca al Gabinete tras la declaración del arquitecto sobre las obras en su casa por U$S245.000

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Volver al Trabajo en mayo 2026: montos, fechas de cobro y todo sobre el regreso del programa Social Complementario

Volver al Trabajo en mayo 2026: montos, fechas de cobro y todo sobre el regreso del programa Social Complementario

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Un señorial edificio histórico se transforma y nace el Museo de Arte de Tucumán

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

A días de ser padre, un joven trabajador murió tras caer de un séptimo piso en Tucumán

A días de ser padre, un joven trabajador murió tras caer de un séptimo piso en Tucumán

Comentarios