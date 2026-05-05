Horóscopo: estos son los tres signos que atravesarán altibajos en sus relaciones estas semanas

Resumen para apurados
- Piscis, Géminis y Escorpio enfrentarán tensiones en sus vínculos afectivos durante mayo debido a tránsitos lunares y planetarios que revelarán verdades ocultas y conflictos.
- Piscis verá la realidad tras la idealización, Géminis tendrá fallas de comunicación por Mercurio y Escorpio deberá manejar la desconfianza para no dañar sus vínculos actuales.
- Este período de transición no implica rupturas definitivas, sino una fase de sinceridad y replanteos necesaria para fortalecer o redefinir el futuro de las relaciones personales.
Mayo será un mes complejo para tres signos en particular. Según las últimas predicciones de los astrólogos, la Luna en su cuarto creciente será beneficiosa para gran parte de los signos. Sin embargo, esto no implica que los cambios que se producirán vayan a ser fáciles de transitar.
Desde este fin de semana, se dará un período de transición marcada, signado por los descubrimientos y las realizaciones. Se darán eventos que permitirán descubrir cuál es la verdad detrás de cada vínculo, qué intenciones tienen las personas y cuál es el camino a seguir a partir de ahora.
Horóscopo: signos con altibajos en sus relaciones
Los análisis astrológicos lo indica claramente: Piscis, Géminis y Escorpio se perfilan con las casas más propensas a atravesar períodos que marcarán un antes y un después en sus relaciones. Verdades familiares, infidelidades y hasta problemas laborales pueden salir a la luz durante la próxima semana hasta la Luna llena.
La idealización que Piscis hace de sus amores le llevan a pensar que todo es color de rosa. Pero unos indicios en las últimas semanas le hicieron abrir los ojos Su capacidad de amar sin reservas empieza a convertirse en un obstáculo. Ese ciclo se cerrará gracias a un evento sorprendente. La percepción de los piscianos se verá nublada temporalmente pero al fin podrá ver las conductas inconsistentes de su pareja.
Mercurio sale de su fase retrógrada y eso afectará a Géminis. Sus vínculos pueden quedar pendiendo de un hilo, en particular los amorosos, debido a problemas de comunicación y una importante incapacidad para transmitir mensajes y hacer entender verdaderas intenciones. Será importante prestar atención a los períodos de abstracción en los que, por concentrarse en cosas puntuales, dejan de prestar atención a lo que está sucediendo en la pareja.
La intensidad y pasión con que Escorpio vive cada uno de los aspectos de su vida se volverán, una vez más, un ancla que no deje avanzar. Los astros influirán generando un clima de desconfianza: sentimiento que debe escucharse como si fuera una intuición, pero al que no se debe permitir dominar toda la relación. Será crucial dejar de lado las suposiciones y pensar qué actitudes y qué hechos de los demás nos permiten confiar en ellos y cuáles no.