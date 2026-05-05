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Las PASO tensan vínculos del Gobierno nacional con sus aliados

El oficialismo analiza cambios para destrabar el debate legislativo.

CLAVE. Bullrich encabezará las negociaciones en el Senado nacional. CLAVE. Bullrich encabezará las negociaciones en el Senado nacional.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional iniciará una etapa decisiva de negociaciones en la Cámara de Senadores para intentar avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo reconoce que, por el momento, no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar la iniciativa, enfrentando resistencias no solo del peronismo, sino también de sectores aliados y gobernadores que consideran a las primarias una herramienta clave para el ordenamiento de los liderazgos internos.

Ante la falta de consensos para una anulación total, en el núcleo interno de La Libertad Avanza (LLA) ya se exploran alternativas intermedias para destrabar el debate. Una de las opciones con mayor fuerza es transformar las PASO en un sistema optativo, lo que permitiría reducir el gasto público sin eliminar por completa la instancia de competencia. Fuentes oficiales confirmaron que esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario, buscando un modelo que resulte viable para los bloques dialoguistas.

El argumento económico se ha convertido en el principal estandarte del Ejecutivo para presionar a los legisladores. Según estimaciones oficiales, las PASO representan un costo superior a los 30.000 millones de pesos, una cifra que la Casa Rosada considera injustificable en el actual contexto de ajuste fiscal y restricción presupuestaria. El objetivo es que este enfoque financiero sirva como moneda de cambio frente a los gobernadores, quienes hoy priorizan la discusión por los recursos y la coparticipación ante la caída de la recaudación.

Rol central

En este complejo escenario de articulación, la senadora Patricia Bullrich ha vuelto a ocupar un rol central en la búsqueda de consensos con senadores de distintas provincias. Respaldada por la arquitectura política, Karina Milei, Bullrich no solo trabaja en la ingeniería legislativa, sino que su figura comienza a proyectarse nuevamente en el tablero electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Esta doble función le permite negociar con el PRO desde una posición de fuerza, equilibrando la cooperación y la competencia en el bastión de Mauricio Macri.

“El oficialismo no tiene segura la reelección y busca un traje a medida con las PASO”, dijo Sandra Mendoza

“El oficialismo no tiene segura la reelección y busca un traje a medida con las PASO”, dijo Sandra Mendoza

La estrategia del oficialismo también incluye un despliegue en la provincia de Buenos Aires y vínculos estrechos con mandatarios provinciales. En este sentido, figuras como Diego Santilli actúan como puentes para fortalecer la red de gobernadores aliados, como es el caso del sanjuanino Marcelo Orrego. Se espera que en los próximos días se formalicen reuniones clave con referentes como Cristian Ritondo para evaluar la factibilidad de un frente común que integre la reforma electoral en una agenda política más amplia.

Temas Mauricio MacriPatricia BullrichDiego SantilliCristian RitondoLa Libertad AvanzaKarina Milei
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