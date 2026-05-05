Las PASO tensan vínculos del Gobierno nacional con sus aliados

Rol central

En este complejo escenario de articulación, la senadora Patricia Bullrich ha vuelto a ocupar un rol central en la búsqueda de consensos con senadores de distintas provincias. Respaldada por la arquitectura política, Karina Milei, Bullrich no solo trabaja en la ingeniería legislativa, sino que su figura comienza a proyectarse nuevamente en el tablero electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Esta doble función le permite negociar con el PRO desde una posición de fuerza, equilibrando la cooperación y la competencia en el bastión de Mauricio Macri.