Horror en Nigeria: secuestro en un orfanato

Hombres armados asaltaron un orfanato no registrado en el estado de Kogi, en el centro de Nigeria, y secuestraron al menos a 23 niños, ocho de los cuales siguen desaparecidos, informaron las autoridades locales. Los secuestros masivos se han convertido en un recurso de los grupos armados para obtener dinero rápido en el país más poblado de África, especialmente en las zonas rurales con escasa presencia gubernamental.