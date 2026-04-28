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Horror en Nigeria: secuestro en un orfanato

Los niños fueron sacados el domingo por la noche de un centro llamado Dahallukitab Group of Schools, ubicado en una “zona aislada” de la capital estatal, Lokoja.

Horror en Nigeria: secuestro en un orfanato
Hace 22 Hs

Hombres armados asaltaron un orfanato no registrado en el estado de Kogi, en el centro de Nigeria, y secuestraron al menos a 23 niños, ocho de los cuales siguen desaparecidos, informaron las autoridades locales. Los secuestros masivos se han convertido en un recurso de los grupos armados para obtener dinero rápido en el país más poblado de África, especialmente en las zonas rurales con escasa presencia gubernamental.

Los niños fueron sacados el domingo por la noche de un centro llamado Dahallukitab Group of Schools, ubicado en una “zona aislada” de la capital estatal, Lokoja, señaló en un comunicado el responsable de información del estado de Kogi, Kingsley Fanwo.

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El funcionario agregó que la “respuesta rápida y coordinada” de los organismos de seguridad permitió rescatar a 15 niños. La esposa del propietario del orfanato también fue secuestrada.

“Se llevan a cabo operaciones intensivas para garantizar el regreso seguro de las víctimas restantes y la detención de los autores!, afirmó el funcionario.

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